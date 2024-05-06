Компании в апреле разместили облигации на сумму чуть более ₽300 млрд

По данным Cbonds, в апреле российские компании провели 147 размещений рублевых облигаций на сумму чуть больше 300 млрд рублей, что почти на 45% ниже показателя предыдущего месяца и вдвое хуже результата аналогичного периода 2023 года, пишет «Коммерсантъ». Основной вклад внесли три крупных эмитента: ВЭБ.РФ на 85 млрд рублей, «Газпром капитал» провел два выпуска по 20 млрд рублей и РСХБ осуществил дополнительный выпуск объемом 22 млрд рублей. К тому же, в апреле завершилось техническое размещение 38 выпусков, которые начались в 2023—2024 году, на общую сумму 34,2 млрд рублей, напомнил главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.
Роль эмитентов реального сектора снизилась за апрель, их объем размещений составил по итогам месяца лишь 117 млрд рублей, что больше чем в четыре раза меньше мартовских результатов. На институты развития пришлось 34% от общего объема размещений рублевых облигаций, 21% пришелся на банковский сектор и доля в 7% принадлежит лизинговым компаниям, оценил Ермак. Произошло снижение спроса со стороны частных инвесторов, которые начали играть заметную роль на рынке долгового капитала, отметили участники рынка. Этому способствует расширение выбора на первичном и вторичном рынках, в том числе за счет крупных IPO, а также ужесточение политика ЦБ.
Совет директоров Банка России третье заседание подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Притом регулятор повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 15−16% с 13,5−15,5%. При этом средняя ключевая ставка до конца года ожидается в диапазоне 14,5−16%. В 2025 году регулятор ждет ее на уровне 10−12% вместо 8−10%, прогнозируемых ранее. Прогноз на 2026 год остался прежним — 6−7%.
Это привело к развороту интереса от облигаций с фиксированным купоном к плавающей ставке, пояснил руководитель департамента рынков долгового капитала БКС КИБ Денис Леонов. Компании стали активнее предлагать такие бумаги. По восьми сделкам с облигациями с переменным купоном, завершившимся в апреле, объем размещений составил 167 млрд рублей, из которых больше половины пришлось на размещение ВЭБ.РФ. «На три выпуска с привязкой к ключевой ставке Банка России объемом 10 млрд рублей пришлось 6%, а на пять выпусков облигаций с привязкой к ставке RUONIA объемом 157 млрд рублей пришлось 94%», — заметил Ермак.
Эксперты ожидают разворота к росту в летние месяцы. Число эмитентов не смогут воздержаться от размещения облигаций, поскольку в этом году предстоят крупные погашения предыдущих выпусков. До конца года у компаний будет потребность в рефинансировании около 2 трлн рублей с учетом погашения евробондов: «Самые большие погашения будут у эмитентов финансового сектора — 24,1%. Компании из других секторов экономики лишь немного им уступают: на нефтегазовую отрасль приходится 21,5%, на металлургию (черная и цветная) — 15,3», — говорит старший вице-президент Росбанка Татьяна Амброжевич.