Компании в апреле разместили облигации на сумму чуть более ₽300 млрд

Роль эмитентов реального сектора снизилась за апрель, их объем размещений составил по итогам месяца лишь 117 млрд рублей, что больше чем в четыре раза меньше мартовских результатов. На институты развития пришлось 34% от общего объема размещений рублевых облигаций, 21% пришелся на банковский сектор и доля в 7% принадлежит лизинговым компаниям, оценил Ермак. Произошло снижение спроса со стороны частных инвесторов, которые начали играть заметную роль на рынке долгового капитала, отметили участники рынка. Этому способствует расширение выбора на первичном и вторичном рынках, в том числе за счет крупных IPO, а также ужесточение политика ЦБ.