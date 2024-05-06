Какая самая дешевая валюта в мире?

Чтобы упростить жизнь и расчеты гражданам страны, правительство ввело «туманы». Каждый «туман» равен 10 тыс. риалов. То есть с купюр и ценников можно было бы «сократить» по четыре нуля справа. Почти как у нас при деноминации в 1990-е. Но эта инициатива не получила особой народной поддержки, и внедрение туманов идет тяжело, продолжает Астафьев. Возможно, зря — туманы уже были персидской валютой в XIX — начале XX века. В 1850-х годах за один туман давали 4 российских рубля — совсем была недешевая валюта.