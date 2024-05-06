Какая самая дешевая валюта в мире?

Самая дешевая валюта — иранский риал, сообщил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.
«За один иранский риал дают 0,001836 рубля, то есть примерно пять риалов за 1 копейку, — сказал он. — Низкая стоимость риала связана с внешними санкциями, наложенными на страну Францией, США, Великобританией и другими в связи с разрабатываемой Тегераном ядерной программой».
В Иране в обороте есть банкноты номиналом 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 и 100 000 риалов. А также чеки на предъявителя, которые формально не относятся к банкнотам, но на деле их используют в том же самом качестве. Они бывают на 500 000, 1 000 000 и 2 000 000 риалов.
Чтобы упростить жизнь и расчеты гражданам страны, правительство ввело «туманы». Каждый «туман» равен 10 тыс. риалов. То есть с купюр и ценников можно было бы «сократить» по четыре нуля справа. Почти как у нас при деноминации в 1990-е. Но эта инициатива не получила особой народной поддержки, и внедрение туманов идет тяжело, продолжает Астафьев. Возможно, зря — туманы уже были персидской валютой в XIX — начале XX века. В 1850-х годах за один туман давали 4 российских рубля — совсем была недешевая валюта.