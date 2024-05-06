Исследование показало рост рынка новых легковых автомобилей в РФ в апреле на 81,2%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле 2024 года выросли на 81,2% по сравнению с показателем за апрель 2023 года и составили 137 тыс. машин. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора ЭПТС) и с учетом собственных данных.