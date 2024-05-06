Исследование показало рост рынка новых легковых автомобилей в РФ в апреле на 81,2%

Всего за январь-апрель в РФ продано 467,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 89,4% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
«По итогам апреля в нашей стране было реализовано 137 047 новых легковых машин, что на 81,2% больше, чем в том же месяце 2023 года», — отмечается в сообщении.
Первое место по продажам среди легковых автомобилей занял бренд Lada — в апреле продано 42,3 тыс. машин (плюс 67,2%). На втором месте — китайский Haval с результатом 14,6 тыс. проданных автомобилей (рост в 2,1 раза). Тройку лидеров замыкает бренд Chery, чьи продажи в отчетном месяце выросли на 38,9% и составили 12,9 тыс. единиц. Китайские Geely и Changan заняли четвертое и пятое место с результатами в 11,5 тыс. (плюс 61,5%) и 8,4 тыс. (рост в 5,7 раза) соответственно.
Оставшиеся пять мест топа-10 марок по продажам в апреле заняли Omoda (4,8 тыс.), Exeed (4,4 тыс.), Jetour (3,1 тыс.), Belgee (3 тыс.) и Tank (2,4 тыс.).