Госдума увеличивает штрафы за нарушения в обеспечении граждан ЖКУ

Новые нормы сохраняют на том же уровне действующий размер штрафов для должностных и юридических лиц. При этом отдельная ответственность вводится для лиц, осуществляющих поставки ресурсов. Так, за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами им грозит предупреждение или штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц.