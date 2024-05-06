Госдума увеличивает штрафы за нарушения в обеспечении граждан ЖКУ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о повышении административных штрафов за нарушение нормативов и режима обеспечения граждан коммунальными услугами.
Документ был внесен в Госдуму группой депутатов в апреле 2021 года, поправками дополняется Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). По действующим нормам нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами влечет штраф от 500 до 1 тыс. рублей для должностных лиц и от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для юридических лиц. Как отмечали ранее авторы инициативы, размер штрафов не индексировался с 2007 года и он «не является существенным» для ресурсоснабжающих организаций (РСО).
Новые нормы сохраняют на том же уровне действующий размер штрафов для должностных и юридических лиц. При этом отдельная ответственность вводится для лиц, осуществляющих поставки ресурсов. Так, за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами им грозит предупреждение или штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц.
Документ также вводит ответственность в случае повторного совершения такого правонарушения. Принятый в первом чтении законопроект устанавливал, что штраф в таком случае может составить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 200 тыс. для юридических лиц. Ко второму чтению профильный комитет поддержал поправки, смягчающие ответственность. Так, за повторное нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки ресурсов, должностным лицам может грозить штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, юридическим лицам — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Статья КоАП также дополняется примечанием, согласно которому лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в случае совершения такого правонарушения будут нести административную ответственность как юридические лица.