Евросоюз сократил закупки СПГ

В январе 2024-го поставки в Европу сократились на 6%, в феврале на 11%, в марте после восьми месяцев снижения импорт слегка вырос на 1%, но в апреле падение продолжилось. Только в апреле импорт снизился на 16% год к году, до 10,1 млн тонн, что стало максимальным уровнем падения закупок СПГ европейскими странами за последние полтора года.