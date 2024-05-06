Экспорт мазута и нафты из России в апреле упал до антирекорда

Выпуск мазута в марте снизился на 7,9% к февралю и на 22,2% к марту прошлого года. Всего за первый квартал он сократился на 11,6%, до 9,7 млн т. Производство нафты выросло в марте на 41,6% к февралю, но сократилось на 22,2% к марту 2023 года. Всего за первые три месяца 2024 года оно составило 2 млн т, что на 32,7% ниже аналогичного показателя 2023 года.