Эксперты улучшили оценку динамики ВВП России на ближайшие годы

Особенно позитивные изменения внесены в оценку второго квартала 2024 года. Ожидаемый рост ВВП в этот период повышен более чем вдвое — с 1,49% до 3,15%. Прогноз на третий квартал скорректирован с 1,25% до 1,81%, на четвертый — с 0,98% до 1,28%.