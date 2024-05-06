Эксперт Скрябин сделал прогноз о цене нефти Brent

Ранее эксперты говорили о том, что серьезный скачок нефтяных котировок возможен только в случае жесткого обострения конфликта на Ближнем Востоке, например, если Иран перекроет Ормузский пролив, через который на мировой рынок попадает свыше 20% потребляемой нефти. В остальных случаях, даже очередной обмен ударами Израиля и Ирана едва ли приведет к серьезному росту котировок. Рынок уже привык, что на Ближнем Востоке очень неспокойно. А логистические издержки из-за закрытия для нефтяных танкеров Красного моря оказались уже включены в нефтяные цены.