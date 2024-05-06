ЕК передала странам ЕС проект 14-го пакета санкций против РФ

Отмечается, что Брюссель решил не вносить в проект санкционных мер рестрикции против ввоза российского алюминия. Тем не менее ЕК предлагает ввести эмбарго на гелий из РФ. Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести запрет на продажу украинских произведений искусства в странах сообщества, если имеются подозрения о их незаконном присвоении. Что касается возможных ограничений на экспорт товаров из ЕС в РФ, меры могут распространиться на марганцевые руды, горное оборудование, а также мониторы и другую электронику.