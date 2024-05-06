«Дом.РФ»: объем строящегося жилья в России превысил 110 млн «квадратов»

«За январь-апрель 2024 года стартовали проекты на 15,5 миллиона квадратных метров — на 14% больше, чем за четыре месяца 2023 года, и на ~40% больше, чем за аналогичный период 2021—2022 годов. В результате портфель строящегося жилья продолжил расти ускоренными темпами (+2,3% за апрель 2024 года после +2,1% за март) и достиг 110,6 миллиона квадратных метров на 1 мая (+10% год к году)», — говорится в сообщении.