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«Дом.РФ»: объем строящегося жилья в России превысил 110 млн «квадратов»

МОСКВА, 6 мая — РИА Недвижимость. Объем строящегося многоквартирного жилья в России к началу мая превысил 110 миллионов квадратных метров и достиг максимального показателя с 2019 года, говорится в сообщении госкомпании «Дом.РФ».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В нем указывается, что в апреле было начато строительство 4,7 миллиона квадратных метров жилья — на 20% больше результата апреля 2023 года.

«За январь-апрель 2024 года стартовали проекты на 15,5 миллиона квадратных метров — на 14% больше, чем за четыре месяца 2023 года, и на ~40% больше, чем за аналогичный период 2021—2022 годов. В результате портфель строящегося жилья продолжил расти ускоренными темпами (+2,3% за апрель 2024 года после +2,1% за март) и достиг 110,6 миллиона квадратных метров на 1 мая (+10% год к году)», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что сейчас начинается строительство проектов, ввод в эксплуатацию которых предусмотрен в 2026—2027 годах, «отрасль уверена в стабильном спросе на новое жилье».