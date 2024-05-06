Чей газ Турция хочет продавать в Европу

Как отмечает Андрианов, газовый хаб — это не просто перевалочный пункт для физических объемов сырья, а центр торговли и ценообразования. Именно поэтому Анкара пытается «замкнуть на себя» избыточные потоки газа, которые не будут иметь трубопроводного выхода на Европу. Так, помимо роста собственной добычи, Турция намерена увеличить закупки СПГ, переговоры на этот счет ведутся. Если Европа намерена полностью запретить поставки российского СПГ (сейчас в ЕС идет обсуждение запрета на импорт СПГ из нашей страны), то российские объемы могут переориентироваться — и в физическом выражении, и виртуально — на ту же Турцию, которая может частично перехватить у северо-западной Европы роль ведущего регионального газового хаба. И тут даже не нужны большие портовые мощности или резервуары для хранения СПГ — ключевой вопрос именно финансово-организационный, то есть необходимо создавать механизмы торговли газом, привлекательные для продавцов и покупателей. А сам СПГ может в момент совершения сделок находиться в газовозах в любой точке мира. Именно в этом и заключается идеология газового хаба.