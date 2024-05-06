ЦБ обеспокоился размером комиссий за снятие средств с кредиток

Например, в Хоум Банке, ВТБ и Газпромбанке максимальный размер сбора за снятие денег установлен на уровне 5,9% при разовом платеже в 590 рублей, следует из данных с сайтов организаций. При этом некоторые участники рынка не распространяют льготный период на такие операции и устанавливают по ним более высокую ставку, которая может приближаться к 70%.