ЦБ обеспокоился размером комиссий за снятие средств с кредиток

Рыночная комиссия за снятие денег с кредиток оправдана, но если она превышает определенный уровень — это экстрадоходность и ее следует включать в полную стоимость кредита (ПСК), заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
Пока она там не учитывается, пояснили «Известиям» в пресс-службе Банка России.
Как правило, нельзя точно предсказать объем и периодичность таких операций — клиент может вовсе их не совершать.
«Вместе с тем мы видим злоупотребления со стороны отдельных банков, которые “прячут” на самом деле сверхдоходность по кредиткам в такие комиссии. В связи с чем прорабатываем механизмы, чтобы ограничить подобные практики», — сообщили в ЦБ.
Например, в Хоум Банке, ВТБ и Газпромбанке максимальный размер сбора за снятие денег установлен на уровне 5,9% при разовом платеже в 590 рублей, следует из данных с сайтов организаций. При этом некоторые участники рынка не распространяют льготный период на такие операции и устанавливают по ним более высокую ставку, которая может приближаться к 70%.
«Комиссия даже в 1% от суммы снятия уже достаточно высокая, а 3−4% — вовсе завышенная. Поэтому логично, что регулятор уже заинтересовался вопросом об ограничении предельного размера банковских сборов», — считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.