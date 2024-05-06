Большинство российских экономистов считают, что не влияют на происходящее в РФ

Согласно результатам опроса, проведенного Новой экономической ассоциацией, большинство российских экономистов невысоко оценивают собственное влияние на события в стране и считают эффективность работы федеральных, региональных и муниципальных чиновников недостаточной, пишет РБК. Опрос «Государство, гражданское общество, гуманитарный сектор экономики» провели Новая экономическая ассоциация, экономический факультет МГУ, Институт экономики РАН, Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, Государственный институт искусствознания и Институт национальных проектов в 2023 году.
В исследовании приняли участие 752 респондента, среди которых были кандидаты и доктора наук, а также магистры, специалисты и студенты старших курсов. Более половины опрошенных (52%) работают в вузах, 24% — в институтах РАН. Респондентов попросили оценить по шкале от 1 до 5 эффективность работы госслужащих разного уровня. Деятельность федеральных чиновников 36% респондентов оценили на «тройку», 19% — на «двойку» и 14% — на «единицу». Каждый пятый опрошенный (21%, второй по популярности ответ) поставил их работе «четверку», на «пятерку» ее оценили чуть более 3% опрошенных, еще 6% не стали отвечать на вопрос. Средняя оценка эффективности по опросу — 2,8.
Оценки эффективности деятельности региональных и муниципальных чиновников распределились аналогично — самой распространенной стала «тройка», ее поставили 35% в обоих случаях. На 1, 2 или 3 работу госслужащих на региональном уровне оценили 72,6% респондентов, на муниципальном — 75%. Положительных «четверок» в первом случае 18%, во втором — 15%.
Причем собственное влияние на происходящее в стране, экономисты оценивают еще ниже. На «единицу» свое влияние на федеральном уровне оценили 57% опрошенных, 18% — на «двойку», 13% — на «тройку». На региональном уровне собственное влияние оценивают на «единицу» 55% опрошенных экономистов, на «двойку» — 18%, на «тройку» — 14%, менее 6% поставили в этом вопросе «четверку», и лишь 1% — «пятерку». На муниципальном уровне оценки распределились так: «единица» — 50%, «двойка» — 19%, «тройка» — 16%, «четверка» — 5%, «пятерка» — 2%.
Место российской экономической науки в мире 32% специалистов оценивают как «в основном отстает» и 35% — «в чем-то отстает, а в чем-то лидирует».
Российские экономисты никогда сильно не влияли на происходящее, но в последнее время это влияние еще уменьшилось, считает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. С его слов, экономист может играть «служебную роль», может обосновать решение, которое уже принято. «А готовить решения, рассчитывать, что целесообразнее, рациональнее сделать в определенный момент, — в этом смысле, конечно, экономическая наука менее востребована», — признает он. Притом почти 68% опрошенных экономистов поддержали тезис о том, что государство должно устанавливать единые для всех «правила игры» и следить за тем, чтобы они не нарушались.
По результатам опроса, 44% респондентов считают, что политика государства не соответствует или скорее не соответствует предпочтениям большинства граждан, а 41% опрошенных считают, что власти реализуют политику, соответствующую запросам большинства.