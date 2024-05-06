Большинство российских экономистов считают, что не влияют на происходящее в РФ

Российские экономисты никогда сильно не влияли на происходящее, но в последнее время это влияние еще уменьшилось, считает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. С его слов, экономист может играть «служебную роль», может обосновать решение, которое уже принято. «А готовить решения, рассчитывать, что целесообразнее, рациональнее сделать в определенный момент, — в этом смысле, конечно, экономическая наука менее востребована», — признает он. Притом почти 68% опрошенных экономистов поддержали тезис о том, что государство должно устанавливать единые для всех «правила игры» и следить за тем, чтобы они не нарушались.