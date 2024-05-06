Австралийская Qantas выплатит $66 млн штрафа за обман клиентов

Как отмечается в заявлении ведомства, авиакомпания признала вину и согласилась выплатить штраф в размере 100 млн австралийских долларов (более $66 млн) за нарушение национального законодательства о защите прав потребителей. «Qantas также заплатит порядка 20 млн австралийских долларов ($13,3 млн — прим. ТАСС) клиентам, купившим билеты на рейсы, которые компания не планировала выполнять», — указала комиссия, отметив, что компенсацию в размере от 225 до 450 австралийских долларов (от $150 до $300) смогут получить более 86,5 тыс. человек.
«Поведение Qantas было абсолютно неприемлемым, и мы ожидаем, что наказание, если оно будет одобрено судом, послужит сдерживающим фактором для других компаний. Мы ожидаем, что предприятия, работающие в Австралии, будут прямо и честно общаться со своими клиентами», — заявила председатель ACCC Джина Касс-Готлиб.
Госкомиссия по защите конкуренции и прав потребителей обвинила крупнейшую авиакомпанию страны, на долю которой приходится порядка 66% всех авиаперевозок в Австралии, в обмане клиентов в августе 2023 года. По данным регулятора, Qantas продавала билеты более чем на 8 тыс. авиарейсов, запланированных на период с мая по июль 2022 года, в течение 2 недель, а в некоторых случаях в течение 47 дней после их отмены. Перевозчик также не уведомил в положенный срок пассажиров об отмене свыше 10 тыс. рейсов в этот период.