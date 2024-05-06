Австралийская Qantas выплатит $66 млн штрафа за обман клиентов

Госкомиссия по защите конкуренции и прав потребителей обвинила крупнейшую авиакомпанию страны, на долю которой приходится порядка 66% всех авиаперевозок в Австралии, в обмане клиентов в августе 2023 года. По данным регулятора, Qantas продавала билеты более чем на 8 тыс. авиарейсов, запланированных на период с мая по июль 2022 года, в течение 2 недель, а в некоторых случаях в течение 47 дней после их отмены. Перевозчик также не уведомил в положенный срок пассажиров об отмене свыше 10 тыс. рейсов в этот период.