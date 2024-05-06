Арестован гендиректор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации

«Постановлением Центрального районного суда 5 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Неверова Станислава сроком на два месяца — по 2 июля 2024 года», — сообщила помощник председателя суда.

Неверов — соучредитель и генеральный директор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации, созданной для развития СПГ-проектов в России. ВАНК реализует на территории Дальневосточного федерального округа инвестиционную программу по строительству СПГ-заводов и переводу на СПГ региональной энергетики. Также корпорация реализует проект по газификации по федеральному проекту «Чистый воздух», который предполагает снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ, в том числе за счет перевода отопления в частных домовладениях с угля на более экологичное топливо.