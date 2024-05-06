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Арестован гендиректор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации

ХАБАРОВСК, 6 мая — РИА Новости. Генеральный директор ООО «Восточно-Арктическая нефтегазовой корпорация» (ВАНК) Станислав Неверов арестован на два месяца, его подозревают в мошенничестве, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Хабаровска.

Источник: РИА "Новости"

«Постановлением Центрального районного суда 5 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Неверова Станислава сроком на два месяца — по 2 июля 2024 года», — сообщила помощник председателя суда.

Собеседница агентства отметила, что Неверова задержали по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Неверов — соучредитель и генеральный директор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации, созданной для развития СПГ-проектов в России. ВАНК реализует на территории Дальневосточного федерального округа инвестиционную программу по строительству СПГ-заводов и переводу на СПГ региональной энергетики. Также корпорация реализует проект по газификации по федеральному проекту «Чистый воздух», который предполагает снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ, в том числе за счет перевода отопления в частных домовладениях с угля на более экологичное топливо.

В июне 2022 года на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге между ООО «Кампус 2025» (входит в ВАНК) и правительством Хабаровского края было подписано концессионное соглашение о строительстве межвузовского кампуса на базе Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске. Проектом предусмотрено строительство более 150 тысяч «квадратов» новых учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центра и общежитий.