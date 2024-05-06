Арестован гендиректор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации

«Постановлением Центрального районного суда 5 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Неверова Станислава сроком на два месяца — по 2 июля 2024 года», — сообщила помощник председателя суда.
Собеседница агентства отметила, что Неверова задержали по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
В июне 2022 года на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге между ООО «Кампус 2025» (входит в ВАНК) и правительством Хабаровского края было подписано концессионное соглашение о строительстве межвузовского кампуса на базе Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске. Проектом предусмотрено строительство более 150 тысяч «квадратов» новых учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центра и общежитий.