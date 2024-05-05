Welt: санкции против гражданской авиации РФ провалились

Эмбарго против российской гражданской авиации было одной из первых мер ЕС после начала войны. «Оно должно было ударить государство в чувствительное место, — говорится в статье. — Как надеялись на Западе, Россию значительно ослабит отсутствие доступа к авиационным технологиям. Этот план провалился».
Издание привело статистику внутренних перелетов в России — в 2023 году их число составило 1 280 807. Это на 18 тыс. больше, чем было за год до этого, но меньше чем в 2021 году, то есть до ввода санкций.
Представитель Социал-демократической партии Германии по вопросам внешней политики Михаэль Рот заявил, что Россия постоянно ищет новые рынки. При этом он не согласен, что санкции не действуют. Он считает, что они оказывают влияние на российскую экономику, «пусть и не такое быстрое и не такое комплексное, как хотелось».