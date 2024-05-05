«Ведомости»: Ozon и Wildberries впервые вошли в мировой топ-10 маркетплейсов

В разрезе российского рынка на эти две площадки пришлось 78% интернет-торговли за второе полугодие 2023 года. В исследовании учитывались российские площадки с оборотом более 100 млрд руб. На декабрь 2023 года их было четыре — Ozon, Wildberries, «Яндекс. Маркет» и «Мегамаркет». На них пришлось 92% от всех российских интернет-заказов, а совокупный оборот составил 4,4 тлрн руб.