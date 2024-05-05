Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ведомости»: Ozon и Wildberries впервые вошли в мировой топ-10 маркетплейсов

В 2023 году российские Ozon (MOEX: OZON) и Wildberries впервые вошли в мировой топ-10 маркетплейсов по числу посещений. Пользователи посетили российские площадки более 300 млн раз в месяц, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследований компании Data Insight.

Источник: РИА "Новости"

На первом месте в мировом топе Amazon, на который заходили свыше 4,7 млн раз в месяц. На Wildberries, который занял девятое место в топе приходится примерно 343 млн посещений ежемесячно. На Ozon, который завершает топ, пользователи заходили в среднем 316 млн раз.

В разрезе российского рынка на эти две площадки пришлось 78% интернет-торговли за второе полугодие 2023 года. В исследовании учитывались российские площадки с оборотом более 100 млрд руб. На декабрь 2023 года их было четыре — Ozon, Wildberries, «Яндекс. Маркет» и «Мегамаркет». На них пришлось 92% от всех российских интернет-заказов, а совокупный оборот составил 4,4 тлрн руб.

В целом за 2023 год Россия заняла первое место по расширению рынка Интернет-торговли (рост на 36%). На втором месте — Филиппины, где за 2023 год рост составил 24%. Также за 2023 год количество заказов на российских маркетплейсах выросло на 82% и составило 5,1 млрд заказов. При этом быстрый рост рынка e-commerce начинает замедляться, поскольку перетекание покупателей в онлайн «не может продолжаться бесконечно», полагают аналитики.