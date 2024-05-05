«Ведомости»: Ozon и Wildberries впервые вошли в мировой топ-10 маркетплейсов

На первом месте в мировом топе Amazon, на который заходили свыше 4,7 млн раз в месяц. На Wildberries, который занял девятое место в топе приходится примерно 343 млн посещений ежемесячно. На Ozon, который завершает топ, пользователи заходили в среднем 316 млн раз.
В разрезе российского рынка на эти две площадки пришлось 78% интернет-торговли за второе полугодие 2023 года. В исследовании учитывались российские площадки с оборотом более 100 млрд руб. На декабрь 2023 года их было четыре — Ozon, Wildberries, «Яндекс. Маркет» и «Мегамаркет». На них пришлось 92% от всех российских интернет-заказов, а совокупный оборот составил 4,4 тлрн руб.
В целом за 2023 год Россия заняла первое место по расширению рынка Интернет-торговли (рост на 36%). На втором месте — Филиппины, где за 2023 год рост составил 24%. Также за 2023 год количество заказов на российских маркетплейсах выросло на 82% и составило 5,1 млрд заказов. При этом быстрый рост рынка e-commerce начинает замедляться, поскольку перетекание покупателей в онлайн «не может продолжаться бесконечно», полагают аналитики.