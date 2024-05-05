В Турции планируют увеличить объемы газовых хранилищ

По данным министерства, компания-оператор BOTAŞ уже приступила к соответствующим работам по расширению мощностей. Так, до конца 2023 года в Силиври будет введена новая ветряная электростанция мощностью 4,2 МВт для энергоснабжения хранилища. А в Туз Гелю начато строительство солнечной станции на 30 МВт.