В Турции планируют увеличить объемы газовых хранилищ

В настоящее время газохранилище Силиври близ Стамбула вмещает 4,6 млрд кубометров газа, а Туз Гелю в провинции Аксарай — 1,2 млрд кубометров. Таким образом, к концу пятилетнего периода совокупная емкость турецких ПХГ возрастет на 6,2 млрд кубометров или на 159%.
По данным министерства, компания-оператор BOTAŞ уже приступила к соответствующим работам по расширению мощностей. Так, до конца 2023 года в Силиври будет введена новая ветряная электростанция мощностью 4,2 МВт для энергоснабжения хранилища. А в Туз Гелю начато строительство солнечной станции на 30 МВт.
Наращивание резервуарных мощностей позволит Турции накапливать большие запасы природного газа, в том числе за счет возможного экспорта сжиженного топлива в Европу, как предусмотрено недавно одобренным парламентом законом.
До этого стало известно, что российские производители СПГ снизили экспортные поставки.