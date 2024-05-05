В Нигерии заявили о необходимости $2 млрд для возрождения металлургического комбината

ХАРАРЕ, 4 мая. /ТАСС/. Правительство Нигерии заявило о необходимо изыскать финансирование в размере не менее $2 млрд для возрождения проекта металлургического комбината в Аджаокуте при содействии России. Об этом сообщил министр по производству стали республики Шуайбу Ауду.
«У федерального правительства нет средств для возрождения [комбината] в Аджаокуте. Поэтому нам надо мыслить широко и привлекать все возможные инвестиции, — цитирует выступление министра в парламенте газета The Guardian. — По данным экспертов, для возрождения в Аджаокуте необходимо минимум $2 млрд, но [итоговая] сумма может достичь $5 млрд. Может потребоваться не только достроить комбинат, но и развить инфраструктуру — проложить железную дорогу, углубить русло реки Нигер или построить глубоководный морской порт для доставки тяжелого оборудования. Если мы успешно доведем дело до конца, может появиться 500 тыс. рабочих мест для нигерийцев».
Как сообщала газета Vanguard 26 апреля, недавно Ауду провел переговоры с АО «ВО “Тяжпромэкспорт” (входит в ГК “Ростех”) о возобновлении реализации проекта металлургического комбината в Аджаокуте. Он предложил представителям консорциума в составе компаний “Тяжпромэкспорт”, “Новосталь” и Proforce подготовить план завершения строительства и модернизации комбината в соответствии с программой, которая предусматривает обеспечение производства стали в Нигерии и ее индустриализацию в ближайшие годы. При этом подразумевается, что республика самостоятельно займется поиском источников финансирования.
Комбинат в Аджаокуте был заложен в 1979 году при содействии СССР. До 1994 года строительство вело объединение «Тяжпромэкспорт». Работы были выполнены на 98%, включая возведение трех прокатных станов и ТЭЦ. В последующие годы Нигерия безуспешно пыталась завершить строительство с различными компаниями, в том числе из США. Около 75% мощностей комплекса бездействует, работает только несколько небольших станов по производству стального прутка.
Правительство Нигерии рассчитывает, что предприятие позволит обеспечить внутренний спрос на сталь и одновременно ослабить зависимость бюджета от экспорта нефти.