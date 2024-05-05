В Нигерии заявили о необходимости $2 млрд для возрождения металлургического комбината

«У федерального правительства нет средств для возрождения [комбината] в Аджаокуте. Поэтому нам надо мыслить широко и привлекать все возможные инвестиции, — цитирует выступление министра в парламенте газета The Guardian. — По данным экспертов, для возрождения в Аджаокуте необходимо минимум $2 млрд, но [итоговая] сумма может достичь $5 млрд. Может потребоваться не только достроить комбинат, но и развить инфраструктуру — проложить железную дорогу, углубить русло реки Нигер или построить глубоководный морской порт для доставки тяжелого оборудования. Если мы успешно доведем дело до конца, может появиться 500 тыс. рабочих мест для нигерийцев».