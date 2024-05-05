СМИ: на севере ОАЭ обнаружили новые запасы газа

По его данным, новое месторождение было обнаружено после того, как Национальная нефтяная корпорация Шарджи (SNOC) последние несколько месяцев бурила скважину, которая будет испытана в ближайшие дни, чтобы подтвердить объемы и потенциальные запасы газа на месторождении для разработки. Ожидается, что запасы на месторождении достаточно крупные.