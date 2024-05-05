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СМИ: на севере ОАЭ обнаружили новые запасы газа

ДОХА, 5 мая — РИА Новости. Совет по нефти северного эмирата ОАЭ — Шарджа при его правительстве объявил об открытии новых больших запасов газа на месторождении Аль-Хадиба, расположенном к северу от промышленной зоны Аль-Саджаа в Шардже, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM.

Источник: Reuters

По его данным, новое месторождение было обнаружено после того, как Национальная нефтяная корпорация Шарджи (SNOC) последние несколько месяцев бурила скважину, которая будет испытана в ближайшие дни, чтобы подтвердить объемы и потенциальные запасы газа на месторождении для разработки. Ожидается, что запасы на месторождении достаточно крупные.

Аль-Хадиба является пятым месторождением, которое находится в Шардже на суше, помимо месторождений Аль-Саджаа, Кахиф, Махани и Муайед (преобразованное в газохранилище).