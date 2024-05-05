Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть для Азии на июнь

Согласно информации, стоимость нефти марки Arab Light для азиатских покупателей увеличена на $0,9 за баррель. Так, цена оказалась на $2,9 выше региональных бенчмарков Oman/Dubai. При этом нефтеперерабатывающие компании, как сообщает Bloomberg, ожидали увеличения стоимости саудовской нефти для Азии на $0,6 за баррель.
Компания повышает цены на свою нефть для азиатского рынка третий месяц подряд.
На заседании 3 апреля министерский мониторинг ОПЕК+ не стал выносить рекомендаций по изменению политики по добыче нефти альянса. С первого квартала 2024 года несколько стран альянса, в том числе Россия и Саудовская Аравия, добровольно сокращают добычу нефти суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки для балансировки рынка. Изначально мера должна была действовать только в течение первого квартала, но в начале марта страны альянса продлили ее действия и на второй квартал.