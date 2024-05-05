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Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть для Азии на июнь

ДУБАЙ, 5 мая. /ТАСС/. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на свою нефть для азиатских стран на июнь. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании.

Источник: Reuters

Согласно информации, стоимость нефти марки Arab Light для азиатских покупателей увеличена на $0,9 за баррель. Так, цена оказалась на $2,9 выше региональных бенчмарков Oman/Dubai. При этом нефтеперерабатывающие компании, как сообщает Bloomberg, ожидали увеличения стоимости саудовской нефти для Азии на $0,6 за баррель.

Компания повышает цены на свою нефть для азиатского рынка третий месяц подряд.

На заседании 3 апреля министерский мониторинг ОПЕК+ не стал выносить рекомендаций по изменению политики по добыче нефти альянса. С первого квартала 2024 года несколько стран альянса, в том числе Россия и Саудовская Аравия, добровольно сокращают добычу нефти суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки для балансировки рынка. Изначально мера должна была действовать только в течение первого квартала, но в начале марта страны альянса продлили ее действия и на второй квартал.