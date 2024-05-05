«Сахалин-2» в апреле поставил рекордный объем СПГ в Китай

Нефтегазовый проект «Сахалин-2» включает освоение Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского морского шельфа в Охотском море. Нефть и газ, которые добываются на проекте, поступают по транссахалинской трубопроводной системе на производственный комплекс «Пригородное», который включает в себя завод по производству СПГ и терминал отгрузки нефти. Проектная мощность производства объекта составляет 9,6 млн т СПГ в год. По итогам 2023 года компания произвела более 10 млн т СПШ (11,5 млн т в 2022 году).