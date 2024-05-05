Россия в апреле направила в Европу около половины своего СПГ

«Ямал СПГ» по-прежнему преимущественно направляет свои объемы в Европу при минимальных поставках в Азию«, — отмечает глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона. На этот проект пришелся основной объем, или 95% поставок российского СПГ в Евросоюз, показывает статистика. Завод, логистика которого более комфорта для европейского направления, а также предполагает перевалку в портах ЕС, направил в терминалы Евросоюза 1,25 млн т. Также на “Ямал СПГ” приходятся почти все объемы, порты назначения которых пока не определены — 0,43 млн т, или 75%. Основным же поставщиком российского СПГ в Азию был “Сахалин-2”, который направил потребителям в Японии, Южной Корее и Китае 0,89 млн т, или 93% российских поставок на азиатские рынки.