«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году

Традиционно подход «продавай в мае и уходи» считается западным. Но как ни странно, фактический уход иностранных инвесторов с российского рынка в 2022 году сработал не против поговорки, а в ее пользу. Так, инвесторы, которые были вне рынка с мая по октябрь 2022 года, избежали убытков — за это время индекс снизился на 5,87% (самое значительное снижение бенчмарка за два года). Однако оставаясь в рынке с ноября по апрель, инвестор не получил бы убытка ни разу — даже самое минимальное изменение индекса в зимнем сезоне составило +10,9% (с ноября 2023-го по апрель 2024 года). Да и средний рост индекса с ноября по апрель на 18,5% достаточно заметно превышает среднее изменение с мая по октябрь (+10,8%).