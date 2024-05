«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году

По мнению руководителя проектов инвестиционной компании «Велес Капитал» Валентины Савенковой, статистическая проверка теории Sell in May and go away — это прекрасная иллюстрация к тезису, которому стоит следовать всем разумным инвесторам: покупать нужно не в какое-то определенное время (месяц года, фазу луны или определенное число месяца), а в момент, когда на рынке формируется восходящая тенденция. И продавать, соответственно, не по календарю, а когда тенденция теряет силу или сменяется нисходящей, заключила эксперт. В то же время эксперт нашла на рынке сезонность, благодаря которой стратегия Sell in May and go away должна работать. «В июне закрываются реестры по итоговым дивидендам за год, а значит дивидендное ралли приходится как раз на апрель и май, а лето — традиционное время отпусков», — говорит она.