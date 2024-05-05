«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году

«Продавай в мае и уходи» (Sell in May and go away) — известная инвестиционная стратегия в финансовом мире, согласно которой следует продавать ценные бумаги в начале мая и возвращаться на рынок с покупками в ноябре. Изначально теория основана на данных, что основной рост котировок приходится на период с ноября по апрель, а в летние месяцы рынок замирает. Стратегия носит также название «Индикатор Хеллоуина» (The Halloween indicator), поскольку рекомендует покупки в начале ноября, то есть сразу после Хеллоуина.
«Продавай в мае и уходи» — это первая часть старой английской поговорки: Sell in May and go away, and come on back on St. Leger's Day («Продавай в мае и уходи, и возвращайся в День святого Леджера»). Поговорка относится к обычаю аристократов, торговцев и банкиров, которые, завершив крупные сделки до мая, покидали Лондон и уезжали в жаркие летние месяцы в деревню. А упомянутый St. Leger's Day — это день традиционных скачек чистокровных лошадей в Донкастере, которые проводятся в середине сентября и на которые съезжается британское высшее общество. Традицию осенних скачек основал в 1776 году британский политик сэр Энтони Сент-Леджер.
«РБК Инвестиции» четвертый год подряд анализируют данные рынков, чтобы проверить обоснованность теории. В 2021 году мы сравнивали рост котировок в мае-октябре и ноябре-апреле индексов Московской биржи, Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и FTSE, а в 2022 году добавили к этому списку NASDAQ. В 2023 году мы подробно оценивали справедливость поговорки на основе полугодовых изменений индекса Мосбиржи полной доходности и его отраслевых подиндексов.
Индекс полной доходности учитывает не только динамику котировок акций, но и дивидендные выплаты. Это позволяет более полно соотнести доходы и упущенную выгоду при следовании стратегии «продавай в мае».
В 2024 году «РБК Инвестиции» снова проверили обоснованность этого утверждения на основе полугодовых изменений индекса Мосбиржи полной доходности. Однако на этот раз мы проанализировали не только общие данные за все время существования бенчмарка с 2003 года, но и отдельно два временных слота — до весны 2022 года и после нее. Эта точка стала поворотной в истории российского рынка: после ее прохождения ключевое влияние на него стали оказывать частные инвесторы, а иностранные фонды оказались отрезаны от него в силу антисанкционных мер.
Работает ли стратегия «продавай в мае» на российском рынке.
Проверка поговорки Sell in May and go away («Продавай в мае и уходи») на российском рынке акций по индексу полной доходности Мосбиржи не показала каких-то преимуществ следованию ей. С февраля 2023 года, когда начался расчет этого индикатора, инвестиции в летний период не приносили устойчивых убытков, а скорее, наоборот, приносили результаты, которые в среднем почти соответствовали вложениям в зимнее время. Среднее изменение индекса полной доходности Мосбиржи «брутто» с мая по октябрь в течение 21 года составило +9,13%, в то время как с ноября по апрель включительно, индекс в среднем прибавлял 10,6%.
Конечно, случались и значительные летние провалы. С мая по октябрь 2008 года индекс потерял 55,7%. Но значительные падения были и в зимний сезон — так с ноября 2021 года по апрель 2022 года индекс упал на 40,2%.
В то же время нахождение в рынке с ноября 2005 года по апрель 2006 года принесло бы инвестору значительную доходность — за это время индекс поднялся на 77,7%. Но если бы инвестор вышел из бумаг с мая по октябрь 2005 года, когда индекс вырос на 43%, то он мог бы недополучить значительную прибыль.
Повлиял ли уход иностранцев с российского рынка на правило Sell in May.
Традиционно подход «продавай в мае и уходи» считается западным. Но как ни странно, фактический уход иностранных инвесторов с российского рынка в 2022 году сработал не против поговорки, а в ее пользу. Так, инвесторы, которые были вне рынка с мая по октябрь 2022 года, избежали убытков — за это время индекс снизился на 5,87% (самое значительное снижение бенчмарка за два года). Однако оставаясь в рынке с ноября по апрель, инвестор не получил бы убытка ни разу — даже самое минимальное изменение индекса в зимнем сезоне составило +10,9% (с ноября 2023-го по апрель 2024 года). Да и средний рост индекса с ноября по апрель на 18,5% достаточно заметно превышает среднее изменение с мая по октябрь (+10,8%).
По разным оценкам, около 60% акций в свободном обращении могут быть заблокированы на счетах инвесторов из недружественных стран, отмечают аналитики «Цифра Брокера». «В принципе это может отражаться на общей ликвидности рынка и провоцировать повышенную амплитуду ценовых колебаний, в том числе обусловленных сезонными рыночными аномалиями», — говорят эксперты.
Что будет с рынком и стоит ли сейчас следовать правилу «продавай в мае и уходи».
По мнению руководителя проектов инвестиционной компании «Велес Капитал» Валентины Савенковой, статистическая проверка теории Sell in May and go away — это прекрасная иллюстрация к тезису, которому стоит следовать всем разумным инвесторам: покупать нужно не в какое-то определенное время (месяц года, фазу луны или определенное число месяца), а в момент, когда на рынке формируется восходящая тенденция. И продавать, соответственно, не по календарю, а когда тенденция теряет силу или сменяется нисходящей, заключила эксперт. В то же время эксперт нашла на рынке сезонность, благодаря которой стратегия Sell in May and go away должна работать. «В июне закрываются реестры по итоговым дивидендам за год, а значит дивидендное ралли приходится как раз на апрель и май, а лето — традиционное время отпусков», — говорит она.
Аналитики «Цифра Брокера» отмечают, что в среднем за последние 10 лет индекс Мосбиржи показывал положительную динамику — бенчмарк снизился только в 2022 году. Однако с 2014 года негативная динамика на рынке наблюдалась в мае в пяти случаях. «Поэтому всплеска рыночной волатильности в мае полностью нельзя исключать, особенно на фоне практически непрерывного роста с марта 2023 года», — прогнозируют эксперты.
Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев отмечает, что для российского рынка характерна сезонная фиксация прибыли по акциям в мае. Среди факторов риска он видит начало обсуждения повышения налоговой нагрузки для бизнеса. «К примеру, эффект роста налога на прибыль с 20% до 25% эквивалентен снижению справедливого уровня индекса Мосбиржи на 7−8%», — приводит цифры эксперт.
На рынок акций также будет влиять высокий уровень ключевой ставки и пересмотр прогноза по ее среднему уровню в 2024 и 2025 годах до 15−16% и 10−12% соответственно (ранее эти значения составляли 13,5−15,5% и 8−10% соответственно). «Переоценка акций в связи с ожидавшимся снижением ставки во втором полугодии становится все более призрачным драйвером рынка», — добавляет Клещев.
«На мой взгляд, применение календарных принципов в текущей ситуации на российском рынке является некорректным, так как события, происходящие сейчас в стране и на рынках, довольно необычны и они не подвержены явно выраженной сезонности», — говорит инвестиционный консультант финансовой группы «Финам» Дмитрий Савченко.
По его мнению, высокая ставка будет негативно влиять на долговой рынок. Его участники излишне оптимистично оценивали перспективы снижения ставки и откупали средние и длинные ОФЗ перед апрельским заседанием ЦБ. Однако уже сейчас индекс RGBI, отражающий динамику таких бумаг, снижается, при этом ОФЗ со сроком погашения через год начали давать доходность выше 14,5%, обращает внимание эксперт. «В случае дальнейшего отрезвления рынка и продолжения просадки по облигациям, их доходность увеличится, и дивидендные доходности по многим бумагам станут неконкурентоспособными», — считает Савченко.
Среди других факторов возможного снижения рынка он выделяет геополитические риски, а также влияние большого количества неопытных инвесторов. В то же время реинвестирование высоких дивидендных выплат обратно в рынок может стать фактором роста. Еще один драйвер — низкий уровень цен и мультипликаторов по некоторым компаниям, либо финансовые результаты за 2023 год, которые превосходят ожидания.
С момента последнего заседания Центробанка 26 апреля цена индекса гособлигаций RGBI опустилась с 113,96 до 113,36 пункта на закрытие рынка 3 мая, что стало минимумом с конца марта 2022 года.
Доходности ОФЗ сроком на год с 26 апреля выросли с 14,63%, до 14,90%, согласно данным кривой бескупонной доходности Мосбиржи. Выше этой отметки доходности однолетних гособлигаций были лишь 1 ноября 2023 года.
Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев отмечает, что в мае давление на индекс Мосбиржи будет оказывать «очистка» рынка от дивидендов крупных эмитентов, таких как «ЛУКОЙЛ». С другой стороны, в июне-июле планируются дивидендные отсечки «Сбера», «Северстали», «Татнефти», МТС и других эмитентов, что окажет позитивное влияние на рынок, добавляет эксперт. «Вполне возможно, что индекс в какой-то степени скорректируется, прежде чем продолжить подъем с перспективой превышения уровня 3600, однако глубокого снижения не ждем», — прогнозирует Короев.
Клещев из «ВТБ Мои Инвестиции» придерживается осторожного взгляда на рынок акций в среднесрочной перспективе. «При сохранении ключевой ставки 16% до конца года, потенциал роста рынка выглядит исчерпанным. Индекс Мосбиржи может скорректироваться ниже 3100 пунктов», — прогнозирует он.
В текущей ситуации оптимально собрать широко диверсифицированный портфель с бумагами из разных секторов, не акцентируя внимание на дивидендных историях и аккуратно относясь к компаниям с высоким долгом, считает Савченко из «Финама». При этом эксперт считает, что нужно держать часть активов в облигациях, чтобы использовать их как квази-кеш и усредниться по рынку акций в случае просадки.
Однако, если инвестор ориентируется на краткосрочный горизонт вложений, то имеет смысл пересмотреть портфель в пользу облигаций со сроком погашения менее одного года, считают аналитики «Цифра брокера». Такие активы позволяют не брать на себя риски повышения волатильности на рынке акций, отмечают эксперты.