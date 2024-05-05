Новостройки в России подорожали вдвое после запуска льготной ипотеки

По подсчетам аналитиков компании, в 10 из 16 городов-миллионников России средняя цена квадратного метра в новостройках с апреля 2020 года выросла более, чем в два раза. В лидерах по росту средней цены квадратного метра на первичном рынке: Омск, где она выросла в 2,8 раза, Нижний Новгород (в 2,7 раза) Ростов-на-Дону и Краснодар в 2,5 раза, Самара в 2,4 раза, Пермь и Уфа в 2,3 раза, Челябинск в 2,2 раза, Волгоград и Казань в два раза. В Москве за аналогичный период средняя цена квадратного метра в новостройках выросла в 1,7 раза, в Санкт-Петербурге в 1,9 раза. В целом же по России она увеличилась в 1,9 раза: с 67 778 рублей за квадратный метр в апреле 2020 года до 128 200 рублей по итогам апреля текущего года.