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Nordstar выявила факт продажи фальшивых билетов на свои рейсы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Компания Nordstar, занимающаяся авиаперевозками, обнаружила случаи покупки билетов на несуществующие рейсы компании в некоторых агентских ресурсах. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Источник: РИА "Новости"

«Авиакомпанией Nordstar выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы», — сообщает компания. Она отметила, что среди подобных агентских ресурсов присутствуют aviakassa.com и mego.travel.

Отмечается, что авиакомпания не имеет никаких договорных отношений с этими агентствами и не планирует выполнять регулярные и/или чартерные рейсы в летнем сезоне расписания этого года по маршрутам Москва — Сочи (с вылетом в 07:50 мск), Сочи — Москва (с вылетом в 12:35 мск), Санкт-Петербург — Сочи, Сочи — Санкт-Петербург, Пермь — Сочи и Сочи — Пермь.

Кроме того, компания начала заниматься прекращением продаж билетов на несуществующие рейсы на подобных сайтах и предостерегла клиентов от необдуманных покупок.

«По данным фактам авиакомпания Nordstar планирует направить обращение в правоохранительные органы. Просим быть бдительными при покупке авиабилетов на сторонних ресурсах и рекомендуем приобретать билеты только на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru, что гарантирует исключительную безопасность и достоверность информации», — уточняется в сообщении.