Nordstar выявила факт продажи фальшивых билетов на свои рейсы

Отмечается, что авиакомпания не имеет никаких договорных отношений с этими агентствами и не планирует выполнять регулярные и/или чартерные рейсы в летнем сезоне расписания этого года по маршрутам Москва — Сочи (с вылетом в 07:50 мск), Сочи — Москва (с вылетом в 12:35 мск), Санкт-Петербург — Сочи, Сочи — Санкт-Петербург, Пермь — Сочи и Сочи — Пермь.