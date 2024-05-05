Nordstar выявила факт продажи фальшивых билетов на свои рейсы

«Авиакомпанией Nordstar выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы», — сообщает компания. Она отметила, что среди подобных агентских ресурсов присутствуют aviakassa.com и mego.travel.
Отмечается, что авиакомпания не имеет никаких договорных отношений с этими агентствами и не планирует выполнять регулярные и/или чартерные рейсы в летнем сезоне расписания этого года по маршрутам Москва — Сочи (с вылетом в 07:50 мск), Сочи — Москва (с вылетом в 12:35 мск), Санкт-Петербург — Сочи, Сочи — Санкт-Петербург, Пермь — Сочи и Сочи — Пермь.
Кроме того, компания начала заниматься прекращением продаж билетов на несуществующие рейсы на подобных сайтах и предостерегла клиентов от необдуманных покупок.
«По данным фактам авиакомпания Nordstar планирует направить обращение в правоохранительные органы. Просим быть бдительными при покупке авиабилетов на сторонних ресурсах и рекомендуем приобретать билеты только на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru, что гарантирует исключительную безопасность и достоверность информации», — уточняется в сообщении.