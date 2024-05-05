Надо платить. Брокер раскрыл, как из-за страховки может подорожать ипотека

С каждым годом размер страховых взносов будет уменьшаться, так как тело кредита тоже постепенно сокращается. А если заемщику удалось сделать несколько досрочных погашений, то на страховку нужно будет потратить еще меньше. В конце каждого периода страховая компания запрашивает у банка остаток по ипотечному кредиту для перерасчета. Таким образом, основные траты на страховку приходятся на первый год обслуживания ипотечного кредита.