Надо платить. Брокер раскрыл, как из-за страховки может подорожать ипотека

Ипотечные займы всегда сопровождаются процедурой страхования от различных рисков. Какие полисы лучше продлевать каждый год, а от каких можно отказаться без ущерба для кошелька? Об этом aif.ru рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
Когда человек покупает в ипотеку дом или квартиру, то банк предлагает три вида страхования: имущества, жизни ипотечника и титула, то есть самой сделки. Обязательным является страхование имущества. Банки настаивают на этом, поскольку они берут объект в залог на длительный срок и хотят максимально снизить свои риски, если вдруг с квартирой или домом что-то случится.
«Страховые полисы действуют год, и их нужно регулярно продлевать, — говорит эксперт. — Если в какой-то момент человек решит не продлевать страховку имущества, то банк вправе поднять ставку по ипотеке или затребовать полное досрочное погашение всего кредита. Так что лучше отслеживать это и вовремя обновлять страховой полис».
С каждым годом размер страховых взносов будет уменьшаться, так как тело кредита тоже постепенно сокращается. А если заемщику удалось сделать несколько досрочных погашений, то на страховку нужно будет потратить еще меньше. В конце каждого периода страховая компания запрашивает у банка остаток по ипотечному кредиту для перерасчета. Таким образом, основные траты на страховку приходятся на первый год обслуживания ипотечного кредита.
Второй вариант страхования при оформлении ипотеки — это страхование жизни и трудоспособности заемщика. Опция полезна в случаях, если ипотечник потеряет трудоспособность из-за получения инвалидности или преждевременной смерти. В этом случае страховая выплата покроет обязательства заемщика перед кредитором.
«Отказаться от страхования жизни и здоровья можно, но тогда условия по займу будут не в пользу ипотечника. Процентная ставка может повыситься как минимум на один процент. При выборе страховой программы есть смысл потратить время на изучение условий от разных страховых компаний, аккредитованных в нужном вам банке», — уточнил Ракута.
Третий вид страхования — страхование титула, то есть права владения купленным объектом. Полис позволяет защитить заемщика в ситуации, если после сделки на квартиру начали претендовать внезапно появившиеся наследники или скрытые собственники квартиры. Страховка чаще используется при покупке «вторички», но и на «первичке» может быть полезна, если застройщик продал одну квартиру нескольким людям.
«Отказ страховать титул обычно не влечет дополнительных санкций со стороны банка. Но некоторые кредиторы все же повышают процентные ставки по займу — этот нюанс нужно уточнять заранее», — резюмировал эксперт.