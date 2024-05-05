На долговую память: должны ли наследники платить по кредитам умерших

Во-вторых, долг подлежит выплате только за три года, отмечает Макаров. Разумеется, если наследники хотят и готовы, они могут погашать долги в полном объеме. Но если дело дошло до судебного процесса и кредитор взыскивает долг за умершего, наследники как ответчики вправе заявить о применении исковой давности к требованиям, возникшим более трех лет назад. Если такое заявление будет сделано и подтвердится, что исковой срок истек, то суд должен отказать в удовлетворении требований полностью или частично, пояснил Сергей Макаров.