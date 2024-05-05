На долговую память: должны ли наследники платить по кредитам умерших

После смерти владельца кредитной карты банк хотел, чтобы наследник погасил долг, но суды на местах не поддержали требований кредитной организации. Они постановили, что банк пропустил срок, когда можно было предъявлять претензии за неуплату. Однако Верховный суд позицию местных инстанций опроверг, сообщили «Известиям» в пресс-службе высшего судебного органа. Нотариусы объясняют, что расплачиваться собственным имуществом по долгам наследодателя не нужно, однако в пределах стоимости полученного наследства долги могут взыскать. Подробности — в материале «Известий».
Банки денег не прощают
По данным судебного департамента при ВС РФ, только за 2023 год поступило более 62,8 тыс. исковых заявлений по спорам из-за наследных долгов, из которых 33,6 тыс. были удовлетворены. И тем не менее полученные в наследство долги по кредитным картам всё еще могут поставить в тупик местные суды. С одной из таких историй столкнулись наследники россиянки из Подмосковья.
Согласно документу Верховного суда № 4-КГ24−4-К1, в 2012 году женщина оформила кредитную карту на 45 тыс. рублей под 18,9% годовых. По договору ей требовалось погашать не менее 5% долга ежемесячно. Со временем она стала платить нерегулярно, задолженность росла. В 2019 году женщина умерла, а ее несовершеннолетний сын получил выплату на 200 тыс. рублей по договору страхования, заключенному вместе с выданной кредитной картой.
Банк подал в суд на молодого человека, чтобы получить долг матери, который к этому моменту составлял уже 49 163 рубля с учетом процентов и неустойки. Три местные судебные инстанции банку отказали, обосновав решение пропуском срока исковой давности в три года: они высчитывали его с даты первой просрочки. По этой логике банк с иском опоздал — требование должно было быть предъявлено до 15 июля 2022 года, а поступило лишь 4 августа.
Однако кредитная организация не согласилась и обратилась в Верховный суд РФ, который все решения местных судов отменил, а спор банка и наследника вернул на новое рассмотрение. Согласно объяснению ВС РФ, срок по иску, который вытекает из нарушения условия договора об оплате по частям, начинается в отношении каждой отдельной части. А период, в течение которого можно обратиться в суд из-за просроченного периодического платежа, исчисляется по каждому невнесенному платежу. Таким образом, Верховный суд исправил ошибку нижестоящих инстанций.
Как пояснил советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Макаров, наследство — это не только имущество, но и долги.
— Если наследник принимает имущество, то долги умершего становятся его долгами, и их необходимо выплатить, — пояснил юрист.
Однако такая позиция не означает автоматического возложения на наследников долгов наследодателя в полном объеме, добавляет адвокат. Во-первых, долги подлежат выплате только в пределах стоимости полученного наследства, а свои собственные средства наследники тратить не должны. Вне зависимости от суммы долгов умершего наследники не должны тратить на их погашение больше денег, чем стоит унаследованное имущество.
Во-вторых, долг подлежит выплате только за три года, отмечает Макаров. Разумеется, если наследники хотят и готовы, они могут погашать долги в полном объеме. Но если дело дошло до судебного процесса и кредитор взыскивает долг за умершего, наследники как ответчики вправе заявить о применении исковой давности к требованиям, возникшим более трех лет назад. Если такое заявление будет сделано и подтвердится, что исковой срок истек, то суд должен отказать в удовлетворении требований полностью или частично, пояснил Сергей Макаров.
Есть еще один важный момент. Он связан с кредитами, которые банк выдавал под обязательное страхование жизни у компании, указанной кредитной организацией. Обычно такая страховая компания напрямую связана с банком, поясняет адвокат. В этом случае ВС РФ еще два года назад встал на сторону наследников.
Каким будет решение по указанному делу, станет известно из дальнейших разбирательств в суде.
Есть ли исключения
Эксперт «Народный фронт. Аналитика» Елена Гринь объясняет, что в случае, если наследниками являются недееспособные лица, в том числе дети, наследство передается на общих основаниях, каких-либо исключений закон не предусматривает.
— Однако платить по долгам за несовершеннолетнего наследника придется его законным представителям. В этом случае возможен отказ от наследства, но потребуется согласие органа опеки и попечительства, — говорит Гринь.
Наследники отвечают по долгам умершего солидарно, отмечает член правления Нотариальной палаты Свердловской области, нотариус Екатеринбурга Ольга Филиппова. То есть каждый отвечает только в пределах стоимости полученного по наследству имущества. Речь идет о рыночной стоимости, которая определяется на дату открытия наследства, вне зависимости от изменения стоимости на момент рассмотрения дела в суде.
— Наследники не должны исполнять обязательства должника досрочно. Возвращать кредитору деньги можно в такие сроки и в таком порядке, как это изначально было предусмотрено кредитным договором, — уточняет нотариус.
Она объясняет, что на практике суд запрашивает у нотариуса информацию о наличии открытого наследственного дела и уточняет круг людей, принявших наследство. Кредитные организации отправляют нотариусу требования к принявшим наследство.
Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство гражданам в пределах соответствующих сроков исковой давности. До принятия наследства требования могут быть предъявлены к имуществу. Для его сохранения может быть привлечен исполнитель завещания или нотариус. Во втором случае суд приостанавливает рассмотрение дела, пока наследники не примут наследство.
Когда требования предъявляют кредиторы наследодателя, соответствующий срок исковой давности не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.
Казалось бы, процедура понятна, но почему суды на местах путаются и не могут взыскать долгов по кредитам с наследников? Член Ассоциации юристов, управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк&Партнеры» Владислав Ватаманюк объясняет, что причина во многом кроется в определении момента, с которого наследник должен выплачивать проценты по кредитным обязательствам: является ли таковым день открытия наследства либо же его принятия. Важно учитывать, что к наследнику переходят права и обязанности с даты открытия наследства, подчеркивает адвокат.
— Право не терпит пустоты, потому шестимесячный срок есть лишь период времени для принятия наследства, однако, приняв его, наследник должен уплачивать проценты с этого момента, — говорит Владислав Ватаманюк.
На этот счет обращено внимание в п. 61 постановления пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании».
После установления обстоятельств
Существенными условиями для разрешения спора являются общая стоимость наследственной массы, наличие исполненных обязательств поручителем, страховые выплаты и размер долей наследников, отмечает преподаватель кафедры нотариата Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Дмитрий Глазов. Только после установления всех обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора, может быть вынесено объективное решение о размере и составе наследников, несущих солидарную ответственность.
— Рассмотрение в суде наследственного спора с участием наследников несовершеннолетних или недееспособных имеет свои особенности, но не является препятствием для разрешения спора по существу, — объясняет Дмитрий Глазов. — В частности, интересы указанных лиц в суде должны представлять их законные представители, а в случае отчуждения их имущества на их сторону должны быть привлечены органы опеки и попечительства, действующие в пределах своей компетенции, установленной законом.
Особое внимание необходимо уделить вопросу оценки наследственной массы и методов ее установления. Полностью отказаться от обязательств выплачивать долги наследодателя наследники могут только в случае полного отказа от наследства.
Доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Елена Ельникова объясняет, что для минимизации расходов наследнику, которому известно о наличии кредитных долгов, можно рекомендовать незамедлительно обратиться в банк сразу после получения свидетельства о смерти наследодателя с заявлением о приостановлении выплаты процентов. В этом случае в течение шестимесячного срока для принятия наследства проценты начисляться не должны и увеличения суммы долга не возникнет.