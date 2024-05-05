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На что обратить внимание при покупке цемента для строительства?

Мошенники зарабатывают на продаже некачественных материалов.

Источник: Freepik

В попытках заработать недобросовестные продавцы недосыпают цемент в мешки — вместо десяти заявленных, покупатель получит восемь килограмм; выдают смеси, расфасованные в гараже, за продукцию известных марок; изменяют состав для удешевления: добавляют гранитную пыль, известняк и т. д.; перерабатывают просроченный слежавшийся цемент в пыль. Как обезопасить себя при покупке строительной смеси — в справке aif.ru.

Чем опасна некачественная цементная смесь?

Недобросовестные производители корректируют состав смеси, добавляя в нее землю, золу, песок и другие составляющие. Информации о пропорциях и качестве добавок потребитель на упаковке, конечно же, не увидит. Использовать такой продукт может быть небезопасно: начиная от того, что постройка может просто разрушиться, до влияния смеси на здоровье человека — никто не знает откуда взят этот цемент, действительно ли прошел проверку качества, и не заражены ли его составляющие.

Как избежать покупки некачественного цемента?

В России действует ГОСТ, который устанавливает требования к упаковке этой строительной смеси. На мешке обязательно должны быть:

данные о производителе, в том числе контакты;

номер сертификата соответствия;

знак обращения на рынке;

обозначение стандарта, по которому выпущена смесь;

наименование цемента и сокращенное обозначение.

Проверить качество цемента можно, попросив у продавца соответствующий сертификат — с марта 2016 года для этого вида продукции они обязательны. Из документа можно узнать дату отгрузки и физико-химические свойства.

Если закупается большая партия цемента, то можно провести выборочную проверку веса — на крупных проверенных производствах смеси фасуют на автоматизированной линии, а на подпольных — вручную. Из-за этого могут быть недовесы.

Важно обращать внимание на цену: качественный продукт не может сильно отличаться по цене от других, представленных на рынке. Если стоимость мешка хотя бы на 15% меньше, то стоит хорошо подумать над покупкой такого цемента. Скорее всего, продавец таким образом намеренно привлекает внимание покупателя.

Лучшее место для покупки строительных смесей — специализированные магазины и крупные строительные рынки. Чаще всего подделки встречаются при покупках через интернет, на стихийных рынках и на придорожных точках.