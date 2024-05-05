На что обратить внимание при покупке цемента для строительства?

Недобросовестные производители корректируют состав смеси, добавляя в нее землю, золу, песок и другие составляющие. Информации о пропорциях и качестве добавок потребитель на упаковке, конечно же, не увидит. Использовать такой продукт может быть небезопасно: начиная от того, что постройка может просто разрушиться, до влияния смеси на здоровье человека — никто не знает откуда взят этот цемент, действительно ли прошел проверку качества, и не заражены ли его составляющие.