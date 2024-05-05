Кировская область вошла в десятку лидеров по росту промпроизводства

Отчет о социально-экономическом положении в России за январь-март 2024 года опубликовала Федеральная служба государственной статистики. В отчёте названы регионы с максимальным и минимальным ростом промышленного производства.
«К числу субъектов РФ с максимальным ростом отнесена Кировская область — с индексом 120,3 к уровню аналогичного периода прошлого года. Это шестой результат по стране. Таким образом, Кировская область вошла в десятку сильнейших регионов России по динамике роста промышленной сферы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам первого квартала 2024 года Кировская область также вошла в топ-10 регионов-лидеров по росту производства в обрабатывающей промышленности.
Как отметила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко на недавней встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым, в год 650-летия города Кирова регион показывает высокие социально-экономические результаты.
«Вы как губернатор много сделали для Кировской области, нарастили доходную часть бюджета. Это значит, что вы нащупали потенциал региона, возможности его развития. Бюджет — это отражение состояния экономики, инвестиций, и это хороший результат», — приводятся в сообщении слова Матвиенко.