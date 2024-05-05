Кировская область вошла в десятку лидеров по росту промпроизводства

«Вы как губернатор много сделали для Кировской области, нарастили доходную часть бюджета. Это значит, что вы нащупали потенциал региона, возможности его развития. Бюджет — это отражение состояния экономики, инвестиций, и это хороший результат», — приводятся в сообщении слова Матвиенко.