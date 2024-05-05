Какая самая дорогая валюта в мире?

Самой дорогостоящей валютой считается кувейтский динар, сообщил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.
«Кувейт — страна с небольшим населением, с низким уровнем безработицы и огромным запасом нефти, в размере в 8−9% от мирового запаса, — объясняет он. — Последнее особенно создаёт высокий спрос на кувейтскую валюту».
Сейчас один кувейтский динар оценивается в 297,9 рублей.
Кувейт усиленно контролирует конвертацию своей валюты и всеми возможными способами поддерживает ее высокий курс, добавил эксперт.