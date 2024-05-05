Как в «М. Видео-Эльдорадо» планируют продавать восстановленные гаджеты

Клиенты приносят гаджеты через программу trade-in и техника проходит тщательную диагностику, утверждает руководитель департамента по связям с общественностью «М. Видео-Эльдорадо» Сергей Коляда: «Оценка восстановленного устройства производится инженером сервисного центра “М. Мастер” с учетом внешнего состояния и с использованием специального программного обеспечения, исключающего влияние человеческого фактора. Процедура занимает от 15 минут.
Мы используем сертифицированное оборудование крупнейших производителей с возможностью тщательной диагностики и обновления ПО всех брендов. Инновационные технологии, используемые в работе с восстановленным товаром, позволяют повышать состояние внешнего вида устройств до параметров стандарта качества и технических требований самих производителей".
В июле 2022-го сеть «М. Видео-Эльдорадо» уже анонсировала продажу подержанной техники, но тогда в ассортименте сначала появились гаджеты iPhone, а затем и планшеты на базе Android и мелкая бытовая техника. Стоимость подобной электроники по сравнению с новой ниже минимум на 15%. При этом риски при покупке подержанной техники даже у крупных ритейлеров все равно остаются, подчеркнул главный редактор портала itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов: «Дело в том, что “М. Видео-Эльдорадо” в любом случае дают потребителю какой-то гарантийный срок. Если у человека что-то случается в течение этого периода, то они должны с этой техникой что-то сделать, например, вернуть производителю: он ее починит или выдаст новое устройство.
Ведь при поставках по параллельному импорту, по сути, нужно оплачивать доставку в две стороны, а также таможенные пошлины, более €200. Поэтому нет смысла гонять устройство туда-обратно. Тут только вопрос в том, будут ли оригинальные комплектующие поставляться в Россию от всех вендоров.
Что касается спроса со стороны потребителей, то потребуется какое-то время на настройку этой программы. Когда, например, ее запускала Apple, то был скепсис у покупателей, ведь было непонятно, точно ли они получат качественное устройство. Но американская корпорация провела хорошую кампанию, и маркетинговую в том числе, рассказав потребителям, что все меняется, и нет никаких проблем покупать восстановленный телефон, ведь там заменены многие детали. А кому какая разница, какая там стоит материнская плата? Да, есть определенные риски того, что он, возможно, выйдет из строя чуть раньше, и, возможно, вам придется обращаться к производителю за гарантийным ремонтом или заменой, но это те риски, которые стоят 15% разницы в цене".
Осенью 2022-го на вторичный рынок смартфонов вышел «Авито». По данным компании, за второе полугодие 2023-го у них выкупили около 15 тыс. подержанных устройств. Наиболее популярный бренд — Apple, доля заявок по нему составила порядка 65%. А в «Яндекс Маркете» «Ъ FM» рассказали, что в марте покупатели приобрели в три раза больше товаров в категории «Уценка», чем год назад. В отличие от подобных площадок, сетевые магазины могут столкнуться с трудностями, пытаясь заработать на продажах бывших в употреблении гаджетов, заметил гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:
«С одной стороны, рынок такой техники растет, особенно это было очевидно с началом СВО, когда люди стали экономить деньги, продавать свои аппараты. Но, с другой, сеть “М. Видео-Эльдорадо” связана больше с новой техникой. Конечно, подержанные устройства люди привыкли покупать прежде всего на “Авито” и других аналогичных площадках. Поэтому главное, наверное, не испортить реноме и показать себя с наилучшей стороны, потому что тут есть тонкие моменты».