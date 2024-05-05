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Как в «М. Видео-Эльдорадо» планируют продавать восстановленные гаджеты

Ритейлеры делают ставку на подержанную электронику. Такие товары в своих магазинах уже продает «Мегафон». Теперь и сеть «М. Видео-Эльдорадо» сообщила, что готовится продавать, в частности, бывшие в употреблении смартфоны Samsung, ноутбуки фирм Huawei, Asus и Honor.

Источник: Reuters

Клиенты приносят гаджеты через программу trade-in и техника проходит тщательную диагностику, утверждает руководитель департамента по связям с общественностью «М. Видео-Эльдорадо» Сергей Коляда: «Оценка восстановленного устройства производится инженером сервисного центра “М. Мастер” с учетом внешнего состояния и с использованием специального программного обеспечения, исключающего влияние человеческого фактора. Процедура занимает от 15 минут.

Кроме того, проводится дополнительная предпродажная обработка по гигиеническим стандартам. Все устройства, которые попадают на полку, технически исправны.

Мы используем сертифицированное оборудование крупнейших производителей с возможностью тщательной диагностики и обновления ПО всех брендов. Инновационные технологии, используемые в работе с восстановленным товаром, позволяют повышать состояние внешнего вида устройств до параметров стандарта качества и технических требований самих производителей".

В июле 2022-го сеть «М. Видео-Эльдорадо» уже анонсировала продажу подержанной техники, но тогда в ассортименте сначала появились гаджеты iPhone, а затем и планшеты на базе Android и мелкая бытовая техника. Стоимость подобной электроники по сравнению с новой ниже минимум на 15%. При этом риски при покупке подержанной техники даже у крупных ритейлеров все равно остаются, подчеркнул главный редактор портала itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов: «Дело в том, что “М. Видео-Эльдорадо” в любом случае дают потребителю какой-то гарантийный срок. Если у человека что-то случается в течение этого периода, то они должны с этой техникой что-то сделать, например, вернуть производителю: он ее починит или выдаст новое устройство.

Проще принять и отремонтировать такие устройства на месте, просто маржинальность больше, чем отправлять их обратно, сдавать, грубо говоря, в компании, которые будут потом восстанавливать эти смартфоны, ноутбуки и так далее.

Ведь при поставках по параллельному импорту, по сути, нужно оплачивать доставку в две стороны, а также таможенные пошлины, более €200. Поэтому нет смысла гонять устройство туда-обратно. Тут только вопрос в том, будут ли оригинальные комплектующие поставляться в Россию от всех вендоров.

Что касается спроса со стороны потребителей, то потребуется какое-то время на настройку этой программы. Когда, например, ее запускала Apple, то был скепсис у покупателей, ведь было непонятно, точно ли они получат качественное устройство. Но американская корпорация провела хорошую кампанию, и маркетинговую в том числе, рассказав потребителям, что все меняется, и нет никаких проблем покупать восстановленный телефон, ведь там заменены многие детали. А кому какая разница, какая там стоит материнская плата? Да, есть определенные риски того, что он, возможно, выйдет из строя чуть раньше, и, возможно, вам придется обращаться к производителю за гарантийным ремонтом или заменой, но это те риски, которые стоят 15% разницы в цене".

Осенью 2022-го на вторичный рынок смартфонов вышел «Авито». По данным компании, за второе полугодие 2023-го у них выкупили около 15 тыс. подержанных устройств. Наиболее популярный бренд — Apple, доля заявок по нему составила порядка 65%. А в «Яндекс Маркете» «Ъ FM» рассказали, что в марте покупатели приобрели в три раза больше товаров в категории «Уценка», чем год назад. В отличие от подобных площадок, сетевые магазины могут столкнуться с трудностями, пытаясь заработать на продажах бывших в употреблении гаджетов, заметил гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«С одной стороны, рынок такой техники растет, особенно это было очевидно с началом СВО, когда люди стали экономить деньги, продавать свои аппараты. Но, с другой, сеть “М. Видео-Эльдорадо” связана больше с новой техникой. Конечно, подержанные устройства люди привыкли покупать прежде всего на “Авито” и других аналогичных площадках. Поэтому главное, наверное, не испортить реноме и показать себя с наилучшей стороны, потому что тут есть тонкие моменты».

В первом квартале 2024-го год к году спрос на восстановленные смартфоны в России вырос в четыре раза, сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные компаний «МегаФон» и Yota. Средняя цена гаджета составила порядка 23 тыс. руб.