Как в «М. Видео-Эльдорадо» планируют продавать восстановленные гаджеты

Что касается спроса со стороны потребителей, то потребуется какое-то время на настройку этой программы. Когда, например, ее запускала Apple, то был скепсис у покупателей, ведь было непонятно, точно ли они получат качественное устройство. Но американская корпорация провела хорошую кампанию, и маркетинговую в том числе, рассказав потребителям, что все меняется, и нет никаких проблем покупать восстановленный телефон, ведь там заменены многие детали. А кому какая разница, какая там стоит материнская плата? Да, есть определенные риски того, что он, возможно, выйдет из строя чуть раньше, и, возможно, вам придется обращаться к производителю за гарантийным ремонтом или заменой, но это те риски, которые стоят 15% разницы в цене".