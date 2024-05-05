Как работает и на чем стоит «дачная экономика»

Четких границ между «дачей» и «огородом» на практике не существует. Оставим чуть в стороне личные подсобные хозяйства. Сегодня де-факто они скорее ближе к фермерским хозяйствам. Хотя в какой-то степени по крайней мере часть из личных подсобных и индивидуальных хозяйств тоже можно причислись к «дачной экономике», а это, как-никак более 16 млн хозяйств, которые производят пока что по-прежнему больше половины картофеля (хотя доля эта неуклонного сокращается в пользу крупных хозяйств), и около половины овощей и фруктов.
Однако в традиционном восприятии «дача» — это, как правило, 6−10−15 соток, со своим непременным огородом, цветником, плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Грядки с зеленью и теплички с огурцами-помидорами. Многие заготавливают соленья-варенье на зиму, гордясь, что обеспечивают себя заготовками до следующего урожая. При этом вся эта «дачная экономика» — она, конечно, не про рентабельность. Зато сколько морального удовлетворения, густо замешанного на чувстве тяжелой физической усталости после того, как опять «хорошо отдохнул на даче» и вернулся на работу в город в воскресенье вечером.
«Дачная экономика» — явление во многом не формализованное. Настолько, что точно даже неизвестно, сколько россиян имеют загородную недвижимость или просто огород. По опросам, не менее половины имеют огород, а по загородной недвижимости разброс огромный. Из числа горожан «дачи» имеют не менее пятой части населения, но в маленьких городках и поселках наверняка у каждой второй семьи можно найти «дачку-огородик» в виде хотя бы клочка земли с сараем на нем. Еще не менее 10% ездят за город к родственникам или друзьям. Еще примерно четверть семей проживают в индивидуальном доме. Значит, там есть земельный участок, и он вряд ли свободен от посадок огурцов или хотя бы зелени. Рынок ИЖС стремительно растет, толкая вверх цены на стройматериалы. И, очевидно, будет расти и дальше. Нашу страну, наконец, догнала волна «субурбанизации» (от англ. suburb — пригород), получившая бурное развитие во многих странах во второй половине ХХ века. По-нашему это иногда называется «я живу на даче».
Сезонность «дачной жизни» и, соответственно, «дачной экономики» остается: 50−55% обладателей дач бывают там наездами или живут только в теплое время года, четверть посещают периодически в течение всего года, но уже не менее 10% живут в дачных домах постоянно. Лишь 12−15% обладателей дач живут за городом весь теплый сезон, обычно это люди предпенсионного или пенсионного возраста. В этом смысле «дачная экономика» — это экономика пожилых. И тут ее «рентабельность» заключается в том, что, проводя время на свежем воздухе и занимаясь физическим трудом, эти люди укрепляют здоровье, меньше обращаются к врачам. Вы много видели пенсионеров в поликлиниках летом? То-то же. Такая вот еще отдача «дачной экономики».
70% опрошенных называют главным загородным занятием именно уход за садом и огородом. В последние годы заметно растет спрос на семена и саженцы, на сельскохозинвентарь и мелкую технику. Чуть ли не половина россиян, свидетельствуют некоторые опросы, покупают рассаду или семена (хотя бы для посадки на балконе), хотя бы укроп или салат. В структуре «дачных трат» у россиян именно что преобладает рассада, плюс удобрения и садовая химия. На втором месте — периодические «улучшения» дома и всевозможный декор. Например, в последние два года наблюдается резкий рост продаж садовой мебели (почти 90% к 2022 году).
Это, конечно, все тоже не про рентабельность. Это про времяпрепровождение, хобби, про стремление отвлечься от других дел и проблем. Как это подсчитать в рублях? Практически невозможно. Но вот конкретно «около-дачный» рынок — семена, саженцы, садовые принадлежности, включая инвентарь для дачного отдыха — оценивается в последние годы уже в не менее чем в 10 млрд долл. (чтобы не путаться с курсом рубля) в год.
Все большее число «дачников» приобретают технику для ведения хозяйства. Около 70% дачников используют дачу для выращивания продуктов для семейного потребления. И лишь треть горожан, имеющих дачу, ездит туда в основном для развлечения и отдыха. Доля «коммерсантов», выращивающих на даче продукты для продажи, совсем невелика — не более 3−5%. Любопытен рейтинг выращиваемых на дачах растений. Он составлен, правда, на основе опроса москвичей, наверное, в провинции будет чуть иной расклад, но все же: на первом месте бесспорные огурцы (их будут выращивать в этом году более 70% опрошенных, на втором помидоры (58%), далее лук (53%), кабачки (50%), картофель (47%), укроп (44%), клубника (41%), морковь (41%), смородина (40,7%) и чеснок (38,9%). Узнаете свой набор?
В этом году расходы на дачные нужды возросли — на инвентарь, саженцы и удобрения, прежде всего. Оценки разнятся, но в среднем россияне готовы потратиться на эти нужны в размерах от 10 до 50 тыс. руб. за сезон, в крупных городах ценник достигает 100 тыс. и выше. Разумеется, эти расходы не окупаются. Выращенный собственноручно помидор или огурец обойдется в разы дороже тех, что можно купить (особенно в сезон) в супермаркете или на рынке. Зато чувства, которые человек испытывает, вкушая то, что «сам вырастил», поистине бесценны.