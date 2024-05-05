Как работает и на чем стоит «дачная экономика»

«Дачная экономика» — явление во многом не формализованное. Настолько, что точно даже неизвестно, сколько россиян имеют загородную недвижимость или просто огород. По опросам, не менее половины имеют огород, а по загородной недвижимости разброс огромный. Из числа горожан «дачи» имеют не менее пятой части населения, но в маленьких городках и поселках наверняка у каждой второй семьи можно найти «дачку-огородик» в виде хотя бы клочка земли с сараем на нем. Еще не менее 10% ездят за город к родственникам или друзьям. Еще примерно четверть семей проживают в индивидуальном доме. Значит, там есть земельный участок, и он вряд ли свободен от посадок огурцов или хотя бы зелени. Рынок ИЖС стремительно растет, толкая вверх цены на стройматериалы. И, очевидно, будет расти и дальше. Нашу страну, наконец, догнала волна «субурбанизации» (от англ. suburb — пригород), получившая бурное развитие во многих странах во второй половине ХХ века. По-нашему это иногда называется «я живу на даче».