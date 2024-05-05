Глава минсельхоза ЛНР заявил, что перепады температур не повлияли на сев озимых

Сорокин сообщил, что в 2024 году яровой сев лучше показателей 2023 года. Аграрии республики уже «сделали половину сева» яровых культур. «Почти на 10% у нас увеличена вся посевная площадь — 618 тыс. га. Яровой сев мы сохранили на уровне прошлого года, но отмечаю, что северо-западные районы, которые еще в 2023 году не могли в части территорий вести сельскохозяйственные работы, в текущем году увеличивают посевные площади — это и Троицк, и Сватово, и Кременная. То есть аграрии увеличивают площади возделывания сельскохозяйственных культур. Значит, на 24% у нас увеличен озимый сев под урожай текущего года. Это существенный такой показатель, что в совокупности при сохранении ярового сева нам дает почти 10% увеличения всей посевной площади», — отметил он.