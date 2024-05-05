Гибкий заход: продажи раскладных смартфонов в РФ выросли почти вдвое

Выходит складно
В России резко выросли продажи раскладных смартфонов — в 1,5−2 раза, рассказали «Известиям» участники рынка. Увеличение спроса они объясняют выходом на рынок новых производителей таких аппаратов.— За прошлый год продажи этих гаджетов всех брендов, представленных в магазинах группы «М. Видео — Эльдорадо», выросли более чем в три раза по сравнению с 2022-м, а в I квартале 2024-го рост продолжился и составил более 147% к аналогичному периоду прошлого года, — отметил руководитель департамента «Телеком» «М. Видео — Эльдорадо» Сергей Уваров.
При этом количество брендов-производителей увеличилось с двух (Samsung и Huawei) в 2022 году до пяти в 2023-м (добавились Motorola, OPPO, Tecno) и шести в 2024-м (на рынок гибких смартфонов вышел Honor), добавил он.
Увеличение интереса со стороны покупателей побудило к созданию специальных зон для реализации таких устройств, добавили в компании. Другие ритейлеры пока не планируют выделять отдельные прилавки, но также говорят о росте спроса на них.
По словам представителя оператора, наибольшим спросом у покупателей пользуются модели Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, Tecno Phantom V Flip и Honor Magic V2.
На площадке «Авито» продажи гибких смартфонов в I квартале выросли на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас такие гаджеты занимают не более 1% в общей доле от реализации всех мобильных телефонов на платформе, но их популярность растет: в 2023 году этот показатель составлял не более 0,4%, отметили в пресс-службе торговой площадки. Там добавили, что самый популярный бренд среди «раскладушек» — Samsung.
Спрос на складные гаджеты вырос главным образом за счет появления новых игроков в этом сегменте, отметил руководитель группы закупок Telecom Mobile компании «Ситилинк» Павел Работенко.
К примеру, Tecno как раз в 2023-м представила свои первые складные смартфоны и завоевала популярность у покупателей, утверждает он. По его словам, второй драйвер — снижение стоимости производства складных дисплеев, за счет чего порог входа для покупателя постепенно падает. Также развиваются и операционные системы, которые предлагают всё больше функций для такого форм-фактора, добавил он.
В Wildberries связывают динамику продаж скорее с ростом предложения, чем с увеличением спроса.
— Если еще недавно раскладные телефоны были представлены лишь брендом Samsung, то сейчас появились и другие марки. Немаловажную роль сыграло и появление моделей стоимостью до 100 тыс. рублей, — отметили в маркетплейсе.
Смартфоны с гибкими экранами выбирают, как правило, любители технологических новинок, а также пользователи, которых привлекает функционал флагманского аппарата и компактного планшета в одном устройстве, сказали в пресс-службе МТС.
Интересные расклады
С тем, что продажи складных смартфонов за год выросли в 1,5 раза, согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, вверх рынок толкают аппараты категории Flip (относительно дешевые для своей категории гаджеты с небольших размером сгибаемого дисплея). Сейчас в РФ 80% продаж «раскладушек» приходится на Flip, 20% — на более широкоформатные и высокобюджетные Fold, рассказывает эксперт.
— Гибкие смартфоны в моде, это имиджевые аппараты с вызывающим дизайном, которые сейчас можно купить за 60−70 тыс. рублей. А начиналось всё пять лет назад со складных Samsung, стоивших 120−130 тыс., — вспоминает он.
Снижению цен способствует наметившаяся в последнее время конкуренция между производителями «раскладушек», считает эксперт. Сейчас такие гаджеты есть в модельных рядах практически всех крупных китайских производителей, покупателям доступны уже десятки вариантов подобных устройств, добавил он.
Подавляющее большинство гаджетов на Android и iOS практически не отличаются друг от друга, сказал руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Российские пользователи любят нестандартные дизайн и форм-факторы, именно поэтому в 2000-х годах инновационные и необычные кнопочные телефоны везли в первую очередь в РФ, отметил эксперт. Росту спроса на такие аппараты способствуют расширение модельного ряда и снижение цен, согласен он.
Не секрет, что за последнее десятилетие никаких серьезных изменений в дизайне смартфонов не наблюдалось — прямоугольные устройства за это время приелись пользователям, добавил Денис Кусков. Но из-за стоимости гибкие смартфоны не могут обогнать по популярности традиционные модели — цены на последние начинаются менее чем от 10 тыс. рублей, заключил он.