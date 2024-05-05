Гибкий заход: продажи раскладных смартфонов в РФ выросли почти вдвое

На площадке «Авито» продажи гибких смартфонов в I квартале выросли на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас такие гаджеты занимают не более 1% в общей доле от реализации всех мобильных телефонов на платформе, но их популярность растет: в 2023 году этот показатель составлял не более 0,4%, отметили в пресс-службе торговой площадки. Там добавили, что самый популярный бренд среди «раскладушек» — Samsung.