FT сообщила об ударе по британским нефтегазовым компаниям из-за налогов

Небольшие независимые компании, которые в основном работают на месторождениях в Северном море, жалуются, что больше всех пострадали от высокой налоговой ставки, поскольку большая часть операций совершается в британской юрисдикции. По их данным, выгоды от колебаний нефтяных цен в связи с конфликтом России и Украины получают в основном крупные корпорации, которые наладили диверсифицированный бизнес.