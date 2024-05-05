Джинн из бутылки, Apple и будущее Berkshire. Что сказал Баффет акционерам

В этот раз он отметил, что за многие годы сделал много ошибок, но в итоге пришел к понимаю того, насколько важен принцип, который красноречиво сформулирован в книге Бенджамина Грэма «Разумный инвестор»: «Если вы смотрите на акции как на бизнес и относитесь к рынку, не как к чему-то, что дает вам инструкции, а служит вам, вы добьетесь большего успеха спустя какое-то время, чем если попытаетесь читать графики или слушать, что люди говорят про скользящие средние».