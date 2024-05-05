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Что делать, если соседи открыли нелегальный хостел в 2024 году

С октября 2019 года хостелы в квартирах в многоквартирных домах — под запретом. Подробная инструкция, как защитить свои права и решить проблему с незаконной арендой жилья в доме. Рассказываем, что делать, если соседи открыли нелегальный хостел в 2024 году, вместе с адвокатом Еленой Кудерко.

Источник: Reuters

«Основные критерии — отсутствие отдельного входа у помещения хостела и его размещение в жилом помещении», — поясняет юрист.

Как установить эти критерии? Для начала можно обратиться в управляющую компанию за информацией о нарушении требований жилищного законодательства.

Дело в том, что в управляющей компании находится проект жилого дома или поэтажные планы МКД. Необходимо определиться, является ли помещение жилым, и законно ли оборудован отдельный вход в помещение хостела, если такой имеется.

По словам адвоката, эту информацию можно получить и без обращения в управляющую компанию или ТСЖ, заказав выписку из ЕГРН через МФЦ или на сайте Росреестра. Однако для этого нужно знать точный адрес помещения, а выписка — платная.

«Если помещение является нежилым, и вход в него оборудован с соблюдением норм законодательства, то все вопросы к хостелу могут быть связаны только с нарушениями в его деятельности: шум, мусор, нарушение правил пожарной безопасности», — говорит Елена Кудерко.

Но если речь идет о жилом помещении, и (или) вход оборудован с нарушением закона, то необходимо обратиться с жалобой в Территориальное управление Роспотребнадзора.

Уполномоченный орган проверит документы и, подтвердив нарушение, обратится в суд с требованием о приостановлении деятельности незаконного хостела.

«Если же формально нахождение хостела в доме не нарушает закон, тогда Роспотребнадзор проведет проверку соблюдения требований при осуществлении деятельности по оказанию гостиничных услуг, в том числе по наличию шумоизоляции помещений хостела, соблюдению требований пожарной и санитарной безопасности, выдаст необходимые предписания и проверит их исполнение», — рассказала юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».