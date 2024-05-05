CDEK.Shopping запустил доставку автомобилей из-за рубежа

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Платформа для заказа товаров CDEK.Shopping запустила доставку автомобилей в Россию из-за рубежа, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Сервис CDEK.Shopping анонсировал новый проект по выкупу и доставке автомобилей из-за рубежа — CDEK.Shopping Auto. На сайте сейчас представлено около 180 моделей автомобилей от более 20 зарубежных марок», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, возможен выкуп автомобилей под индивидуальные запросы.
Выкуп автомобилей производится у официальных продавцов Китая, Европы и Кореи.
«Весь цикл услуги компания выполняет “под ключ”, включая таможенное оформление и передачу пакета документов. Сроки доставки автомобиля с момента оформления заказа до получения будут составлять в среднем 45−60 дней. В случае индивидуального заказа подождать нужно будет немного дольше», — уточнили в компании.
Руководитель проекта CDEK.Shopping Auto Александр Кривомаз отметил, что платформа сейчас предлагает в основном модели автомобилей — BMW, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia. По его словам, также на витрине появятся Lexus, Audi и Skoda.
В дальнейшем сервис планирует запустить раздел с автозапчастями.
CDEK.Shopping — платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа. Сервис запущен логистическим оператором СДЭК в мае 2022 года.