CDEK.Shopping запустил доставку автомобилей из-за рубежа

«Весь цикл услуги компания выполняет “под ключ”, включая таможенное оформление и передачу пакета документов. Сроки доставки автомобиля с момента оформления заказа до получения будут составлять в среднем 45−60 дней. В случае индивидуального заказа подождать нужно будет немного дольше», — уточнили в компании.