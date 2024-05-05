9 лайфхаков для успешного участия в IPO

«Сейчас у нас пойдет больше и больше различных IPO, первичных размещений, и то, как сейчас продаются эти IPO, иногда вызывает вопросы», — заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. По его словам, «сейчас большая часть заявок на участие в первичных размещениях — это розничные инвесторы». В зависимости от техники размещения, схемы удовлетворения поданных заявок небольших инвесторов (аллокация) в IPO «может очень сильно зависеть цена размещения, которая может быть не очень справедлива для розничных инвесторов». По мнению замминистра, «тут возможны риски недобросовестных практик, риски того, что размещение может пройти по слишком высокой цене».