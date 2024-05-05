9 лайфхаков для успешного участия в IPO

Средняя доля участия физических лиц в IPO с 2022 года, согласно данным Мосбиржи, составляет 73%. Доля акций IPO в портфелях частных инвесторов за год увеличилась в 16 раз — с 0,1% до 1,6%. В 2023 году объем первичных размещений акций превысил рекордную отметку в 40 миллиардов рублей. Бумаги восьми компаний начали торговаться на Московской бирже впервые.
Активность розничных инвесторов стала основным драйвером роста первичных размещений. В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» отметили, что такого количества новых эмитентов за один календарный год российский рынок не видел уже более десяти лет и полагают, что в 2024 году число новых размещений может оказаться двузначным.
«Сейчас у нас пойдет больше и больше различных IPO, первичных размещений, и то, как сейчас продаются эти IPO, иногда вызывает вопросы», — заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. По его словам, «сейчас большая часть заявок на участие в первичных размещениях — это розничные инвесторы». В зависимости от техники размещения, схемы удовлетворения поданных заявок небольших инвесторов (аллокация) в IPO «может очень сильно зависеть цена размещения, которая может быть не очень справедлива для розничных инвесторов». По мнению замминистра, «тут возможны риски недобросовестных практик, риски того, что размещение может пройти по слишком высокой цене».
Тренд на первичные размещения акций в России продолжается. «С начала 2024 года на биржу вышло шесть новых компаний. Для инвесторов это возможность заработать», — рассказала эксперт по инвестициям, экономист и создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе. По ее мнению, как правило, в момент старта торгов акции компаний, выходящих на биржу, показывают рост на 10−20%. Для фирм IPO — это возможность профинансировать свой бизнес дешевле при высоких кредитных ставках, а также повышение к ним доверия.
Но не все компании растут на старте. Например, МФК «Займер» начала торговаться по цене размещения в 235 рублей и не превысила ее за пять дней торгов.
Лайфхаки для инвесторов
Как же инвестору выбрать, в каком IPO участвовать, а какое лучше пропустить? Эксперты назвали главные лайфхаки.
1. В первую очередь стоит узнать компанию поближе, понять, чем она занимается и на чем зарабатывает, советует Ольга Гогаладзе. Некоторые виды бизнеса могут оттолкнуть инвесторов, как, например, микрозаймы, а другие, наоборот, вызвать ажиотаж, как, например, IT- компании.
2. Нужно ознакомиться с отзывами рынка о компании и с тем, как ее оценивают аналитики, добавила эксперт. При таком подходе инвестор сможет сформировать представление об IPO и понять, что думает о нем рынок. Если рынок заинтересован, то можно рассмотреть участие, но подавать заявку еще рано. Лучше выбрать несколько различных источников информации.
3. В первые несколько дней появляется информация об объеме поданных заявок. Книга заявок ограничена, а интерес — нет. Поэтому заявок может быть в несколько раз больше, чем предлагается акций. Если возникла именно такая ситуация, то рынок крайне заинтересован в размещении, уточнила Гогаладзе.
4. Если указанные выше пункты выполнены и по ним совпадают условия, то можно подать заявку. Скорее всего такое IPO будет успешным и интересным для инвесторов, полагает экономист.
5. «Стоит избегать тех размещений, по которым слишком много негативных или противоречивых мнений на рынке. Даже если компания интересная, возможно, получится купить ее по более дешевой цене после размещения», — предупредила Гогаладзе.
6. По мнению экономиста, управляющего директора Trade123 Владимира Рожанковского, прежде чем участвовать в IPO, во-первых, необходимо убедиться, что заявка частного инвестора может быть удовлетворена. После изучения книги заявок и объявленного диапазона цены размещения инвестору следует определиться, сколько он готов вложить и по какой цене. Далее через брокера подается заявка.
«Дело в том, что при слишком маленьких суммах заявок организатор размещения может принять решение отсечь малых участников от общего пула, поскольку затраты на сопряженное делопроизводство могут превысить полезный с точки зрения брокера “выхлоп” от участия такого инвестора», — пояснил он.
Во-вторых, нужна серьезная аналитика, добавил Рожанковский.
«Ряд известных банков и брокерских компаний предоставляют аналитику, при которой прогнозируют средний диапазон размещения и оценивают, какой потенциальный запас роста при этом условии данная компания и ее ценные бумаги составляют», — сказал он.
7. Участие в размещении крупных инвестиционных компаний делает цену более адекватной, так как профессионалы не будут покупать акции по завышенной цене. «Когда у нас институциональные инвесторы играют основную роль в ценообразовании, тогда таких рисков (недобросовестных практик и слишком высоких цен — ред.) меньше», — заявил Иван Чебесков.
8. Важно обратить внимание на то, как компания вела себя на долговом рынке до IPO — какие облигации размещала и какой у них рейтинг. В «Эксперт РА» напомнили, что анализ вышедших на IPO за последние четыре года компаний показывает, что подавляющее большинство из них уже имели облигационные выпуски на момент размещения акций.
9. В «Эксперт РА» предупредили о высокой спекулятивной составляющей IPO из-за небольших размеров компаний, которые размещают акции. По мнению аналитиков, среди прошедших в 2023—2024 годах IPO, по сути, только ПАО «Совкомбанк» было представителем крупного бизнеса. Остальные фирмы являются активно развивающимися представителями малого и среднего бизнеса, каждый из которых лидер или заметный игрок в своей нише и показывает хорошие темпы роста финансовых показателей.
В «Эксперт РА» отметили, что это то создает ажиотаж среди инвесторов и зачастую ведет к переподписке в момент проведения первичного размещения, что только усиливает информационный фон в момент выхода компании в публичную плоскость и дополнительно подогревает текущий бум на рынке IPO.
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