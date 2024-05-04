Юани, дирхамы или доллары: какую валюту стоит покупать в мае

Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко, использование валют недружественных стран несет определенные несистематические риски, и в рамках диверсификации лучше все же обратить внимание в первую очередь на китайский юань. «В настоящее время коммерческие банки предлагают достаточно привлекательные ставки при размещении средств в китайских юанях, что в совокупности с перспективой ослабления курса рубля может принести неплохую доходность», — поясняет он.
Что же касается вложений в дирхамах ОАЭ, то здесь аналитик подчеркнул, что они не настолько популярны среди населения, как, например, вложения в китайских юанях. Между тем тенденция говорит о том, что привлечение средств в дирхамах также растет. «В соответствии с последним обзором Банка России российского финансового сектора, во втором полугодии 2023 года банки начали наращивать привлечение средств в дирхамах ОАЭ: за полгода число таких банков возросло с 3 до 5. Таким образом, при желании можно обратить внимание и на дирхамы ОАЭ, это зависит от предлагаемых кредитными учреждениями условий», — пояснил Дудченко.
Аналогичного мнения придерживается и главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В беседе с «РГ» он отметил, что китайская валюта, в отличии от доллара и евро не имеет статуса валюты недружественной страны, а, значит, не несет на себе дополнительные риски. Плюс к этому, она представляет одну из ведущих мировых экономик и важного торгового партнера России. «Все это способствует развитию банками линейки вкладов в юанях, что позволит не только диверсифицировать средства по валютам, что позволит нивелировать влияния ослабления рубля в случае реализации соответствующих рисков. Однако стоит помнить, что ставки по вкладам в юанях значительно ниже, чем в рублях, что делает их менее привлекательными с точки зрения вложения средств», — констатировал Зварич.
При этом аналитик считает, что на горизонте мая поводов для существенного изменения курса рубля не наблюдается — скорее всего, основные мировые валюты, включая юань, будут консолидироваться у текущих уровней. Он также напомнил, что альтернативой вкладам в юанях, как инструмента диверсификации сбережений по валютам для снижения влияния ослабления рубля, могут выступить инструменты долгового рынка. «В частности, можно обратить внимание на облигации в юанях или замещающие облигации. Отдельно стоит оговориться про покупку доллара и евро, которые, на наш взгляд, стоит покупать только при наличии планов поездки в соответствующие валютные зоны», — добавил Зварич.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов, в свою очередь, отметил, что в мае высоким может оказаться индекс доллара на фоне повышенной геополитической напряженности в мире и задержки со снижением учетной ставки ФРС. «Соответственно, спросом могут пользоваться валюты дружественных стран, привязанные к доллару, в частности дирхам ОАЭ и гонконгский доллар. Стабильность последнего — ставка на восстановление китайской экономики в результате действия налогово-бюджетных стимулов. Кроме того, интересен и китайский юань. В Поднебесной довольно низкая по мировым меркам инфляция, ниже 3%, что укрепляет относительную покупательную способность валюты КНР. В России инструменты в юанях довольно доходны и могут приносить выше 5% годовых», — рассуждает инвестстратег.
Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Российской газете» о том, что в целом факторы за укрепление и ослабление рубля остаются сбалансированными, что обеспечивает стабильность курса последние полгода. Он отметил, что в пользу нацвалюты выступают обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, высокие нефтяные цены и профицит текущего счета платежного баланса РФ, а также высокие рублевые процентные ставки.