Юани, дирхамы или доллары: какую валюту стоит покупать в мае

Аналогичного мнения придерживается и главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В беседе с «РГ» он отметил, что китайская валюта, в отличии от доллара и евро не имеет статуса валюты недружественной страны, а, значит, не несет на себе дополнительные риски. Плюс к этому, она представляет одну из ведущих мировых экономик и важного торгового партнера России. «Все это способствует развитию банками линейки вкладов в юанях, что позволит не только диверсифицировать средства по валютам, что позволит нивелировать влияния ослабления рубля в случае реализации соответствующих рисков. Однако стоит помнить, что ставки по вкладам в юанях значительно ниже, чем в рублях, что делает их менее привлекательными с точки зрения вложения средств», — констатировал Зварич.