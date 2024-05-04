Весенний сезон покупок: на чем можно сэкономить в мае

Аналогичного мнения придерживается и доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Юлия Бутырина. Чтобы сэкономить, говорит она, нужно отслеживать сезонные распродажи, искать товары весенне-летнего ассортимента и не торопиться с покупкой, если она не срочная. Ну и, конечно, надо помнить русскую пословицу: готовь сани летом, а телегу зимой. На этом тоже можно сэкономить и приобрести товары по выгодной цене в мае. Из зимних товаров, которые обычно распродаются весной и в мае можно приобрести по сниженной цене, Бутырина перечислила следующее: