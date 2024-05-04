Весенний сезон покупок: на чем можно сэкономить в мае

«Весной меняется не только погода, но и потребительские настроения. Тратам способствует активность компаний на рынках — новые бренды продолжают появляться на маркетплейсах и оффлайн площадках, эти бренды активно стимулируют сбыт, завоевывая магазины, торговые центры, маркетплейсы и сердца покупателей. Поэтому этой весной у покупателей еще есть шанс приобрести что-то из новинок по специальной цене, которая может быть весьма привлекательной», — отметил в беседе с «РГ» доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепёлкин.
При этом эксперт подчеркнул, что традиционно высокий спрос на одежду, обувь и аксессуары летнего сезона приводит к достаточно высоким ценам на эти товары, поэтому не стоит скупать все модные коллекции сразу в мае. Лучше подождать, когда рынок наполнится быстро и, скорее всего, скидки будут не за горами. Это касается обуви и всего, что продается в формате модного ритейла.
При этом Перепёлкин напомнил, что такие товары не зря классифицируются как «фаст-фешн» — тратить много денег на то, что быстро пришло в моду и быстро из нее уйдет, попросту неразумно.
«Весенний сезон позволяет хорошо сэкономить на покупках для следующего зимнего сезона — одежда, обувь, зимние комплекты шин, наборы для зимней рыбалки, наконец. Подумайте, что вам может потребоваться в следующем году, и не стесняйтесь поискать эти товары на распродажах — ведь продавцы спешат освободить место для летних предложений, спрос на которые растет», — посоветовал эксперт.
Аналогичного мнения придерживается и доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Юлия Бутырина. Чтобы сэкономить, говорит она, нужно отслеживать сезонные распродажи, искать товары весенне-летнего ассортимента и не торопиться с покупкой, если она не срочная. Ну и, конечно, надо помнить русскую пословицу: готовь сани летом, а телегу зимой. На этом тоже можно сэкономить и приобрести товары по выгодной цене в мае. Из зимних товаров, которые обычно распродаются весной и в мае можно приобрести по сниженной цене, Бутырина перечислила следующее:
Зимняя одежда и обувь: пуховики, куртки, шубы, дубленки, сапоги, ботинки со скидками перед обновлением коллекций;
Зимние спорттовары: лыжи, сноуборды, санки, коньки и другой инвентарь распродается по сниженным ценам;
Обогревательное оборудование: масляные и конвекторные обогреватели, теплые пледы и грелки часто продают со скидками в преддверии лета;
Зимние игрушки: снежколепы, снегоходы, санки и другие зимние игрушки могут быть существенно дешевле перед следующим сезоном;
Зимние автотовары: Зимние шины, автохимия для холодов, скребки и щетки для снега распродаются в мае;
Зимняя парфюмерия и косметика: как правило, более «тяжелые» ароматы и увлажняющие кремы нередко продаются со скидками весной.
Кроме того, Бутырина порекомендовала обратить внимание на товары для дачи и сада. «С наступлением тепла спрос растет, но еще есть хорошие скидки на садовый инвентарь, удобрения, семена и рассаду», — отметила она.
Приятно порадовать вас ценами может и бытовая техника. Эксперт напомнила, что некоторые магазины проводят весенние распродажи на кондиционеры, вентиляторы, холодильники.
Спортивные товары также могут представлять особый интерес в мае. Велосипеды, роликовые коньки, товары для туризма нередко можно купить со скидкой именно в этот период.
В последний весенний месяц стоит приглядеться и к товарам для ремонта и стройматериалам, констатирует Бутырина. «Весна и начало строительного сезона открывают распродажи в соответствующих магазинах», — добавила она.
Разумеется, не стоит забывать и о сезонных фруктах и овощах. В мае начинают поступать первые партии клубники, черешни, ранних огурцов и помидоров по более низким ценам.
Перепёлкин, в свою очередь, напомнил и о весенних скидках на билеты. «Если вы не любите сюрпризов, рисков и не привыкли путешествовать по “горящим” турам, то в мае самое время озадачиться планированием своего летнего отдыха, хотя наверняка самые продуманные путешественники начали бронировать популярные направления еще зимой. Поэтому помните, что с каждым весенним днем возможные или желаемые варианты для вашего отдыха (отели, билеты на популярные направления) могут сильно сокращаться в их доступности, и лучше поторопиться», — резюмировал эксперт.