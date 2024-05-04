В Турции заявили о готовности экспортировать российский газ в Европу

Ранее глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар заявлял, что создание электронной площадки для торгов газом в Турции может быть завершено в 2024 году. Он отметил, что на создание механизма торговли может потребоваться около года. В настоящее время Турция продолжает консультироваться по этому вопросу с «Газпромом» и другими партнерами. Анкара планирует вывести площадку на международный уровень.