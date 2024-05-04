В Турции спрогнозировали пик инфляции

По прогнозу главы Минфина, в текущем месяце индекс потребительских цен превысит 70 процентов. Однако в результате разработанных властями Турции реформ темпы роста цен начнут быстро сокращаться, и к 2026 инфляция снизится до однозначных показателей, заявил Шимшек. «Впереди долгий путь, но мы его пройдем», — заверил он.