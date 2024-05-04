В Петербурге 225 тыс. человек получили выплаты ко Дню Победы

По решению губернатора Петербурга Александра Беглова выплата предназначена для инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также тех, кто проживал или родился в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Выплату также получат вдовы и вдовцы погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года.