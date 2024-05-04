В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024 года

По данным опроса, на том же уровне потребления только за счет сбережений в течение нескольких месяцев могли прожить в 2020 году 22% опрошенных, а в 2023-м — 25%. Прожить на имеющиеся средства без сокращения расходов около года могли 9% и 12% соответственно, два года и более — 6% в 2020 году и 8% в 2023 году, сообщается в отчете.