Уверенность в доходах: более половины россиян могут позволить себе взять кредит

Тем не менее, аналитики ОКБ подчеркнули, что за первый квартал текущего года больше всего денег в кредит россияне взяли наличными — 37,53% и на ипотеку — 32,22%. Доля кредитования по кредитным картам составила чуть больше 18%, а на автокредитование и POS-кредиты пришлось 9,72% и 2,41% соответственно. Однако, если говорить про количество выданных кредитов за период с начала января до конца марта 2024 года, то почти половина — это кредиты наличными (47,71%), второй крупный сегмент — кредитный карты (40,75%), количество POS-кредитов составило чуть больше 8%, на ипотечное кредитование приходится около 2%, а на автокредитование — 1,53% в штуках от общего количества, подытожили эксперты.