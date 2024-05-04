Уверенность в доходах: более половины россиян могут позволить себе взять кредит

Между тем, 16% жителей России довольны своими отношениями с работодателями и полностью уверены в стабильности своего заработка. Об этом «РГ» рассказали аналитики «Выбери.ру». Они провели опрос среди 2500 пользователей платформы старше 18 лет и проанализировали полученные результаты.
Тем не менее, одна пятая часть россиян отмечают, что несмотря на стабильный доход, они могут взять только небольшой кредит на важную покупку. Под небольшим кредитом имеется в виду кредит в 100 тысяч рублей. При этом каждый четвертый респондент указал, что его доход действительно стабилен, однако для обслуживания крупного кредита его все-таки придется увеличить.
В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) «РГ» рассказали, что средний размер кредита по сегментам в 1 квартале 2024 года составил 3 974 960 рублей на ипотеку, 1 524 636 рублей на автокредитование, 188 872 рубля россияне брали наличными. Средний одобренный лимит по кредитной карте — 106 747 рублей, а средняя сумма экспресс-займа или POS-кредита, который можно получить без визита в банк, достигла отметки почти 72 тысячи рублей.
Между тем, по словам специалистов «Выберу.ру», порядка 11% опрошенных россиян ищут дополнительные возможности для заработка, чтобы выполнение обязательств по кредиту было комфортным по финансовой нагрузке. При этом 28% участников исследования отметили, что пока у них нет уверенности в своих доходах на долгосрочную перспективу, если речь идет об оформлении крупного кредита.
Тем не менее, аналитики ОКБ подчеркнули, что за первый квартал текущего года больше всего денег в кредит россияне взяли наличными — 37,53% и на ипотеку — 32,22%. Доля кредитования по кредитным картам составила чуть больше 18%, а на автокредитование и POS-кредиты пришлось 9,72% и 2,41% соответственно. Однако, если говорить про количество выданных кредитов за период с начала января до конца марта 2024 года, то почти половина — это кредиты наличными (47,71%), второй крупный сегмент — кредитный карты (40,75%), количество POS-кредитов составило чуть больше 8%, на ипотечное кредитование приходится около 2%, а на автокредитование — 1,53% в штуках от общего количества, подытожили эксперты.
«Для весенних месяцев характерно увеличение покупательской и деловой активности населения. Вместе с тем мы видим, что восстановление спроса на кредитные продукты проходит сдержанными темпами — этому способствуют как принимаемые регулятором меры по охлаждению рынка кредитования, так и рост осознанности россиян при оформлении новых долговых обязательств. Среди пользователей финансовых продуктов сохраняется сберегательная модель поведения, но при этом появляется интерес к расширению финансовых возможностей на фоне ожиданий по снижению ключевой ставки и стоимости кредитов» — отмечает исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.
По данным Банка России, в марте ускорились темпы потребительского кредитования. Одна из причин — рост потребительской активности, что может говорить об уверенности в будущих доходах с учетом ситуации на рынке труда.