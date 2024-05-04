Турецкий DenizBank вновь ужесточил условия открытия счетов россиянам

DenizBank (до июля 2019 года принадлежал Сбербанку) — один из немногих банков Турции, который лояльно относился к клиентам из России. Он начал ужесточать условия обслуживания осенью 2022 года, после объявления в России частичной мобилизации и массового притока россиян в Турцию. Тогда DenizBank стал открывать карты при условии внесения депозита в размере 10 тыс. лир, а также предпочитал брать на обслуживание тех россиян, которые обращались за помощью к банковским посредникам. В феврале 2024 года DenizBank также разослал действующим клиентам из России письма с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции. После этого «РИА Новости» со ссылкой на представителя банка в одном из филиалов в Анкаре сообщало, что DenizBank не получал уведомлений о запрете на открытие счетов гражданам РФ и продолжает это делать при наличии ВНЖ и депозита на счете в размере $10 тыс. (курс на 3 мая — 32,35 лиры за доллар).