Россиян научили, как распознать новую финансовую пирамиду

Она напомнила об одном из важнейших принципов финансов, который не затрагивают не только в программах финансовой грамотности, но и в вузовских курсах экономики. «Это принцип двойной записи. Любая инвестиция — это требования инвестора и чьи-то обязательства. Вопрос только чьи?», — рассуждает она.
В случае с добросовестными компаниями обязательства берут на себя депозитарии. Как правило, это жестко регулируемая государством структура, с лицензией от регулятора, находящаяся под неусыпным контролем. Если это банковский депозит, то депозитарием является банк. А вот в случае пирамиды или вложений в криптовалюты депозитариями являются скрывающиеся за привлекательными вывесками люди или компании с неизвестными бенефициарами.
К сожалению, попасть в финансовую пирамиду просто — мошенники заботятся о привлечении любителей легких денег фантастически высокими ставками и огромным доходом. А вот изъять вложенные средства не так просто — лучше сразу обращаться в суд и инициировать проверку, советует Копылова.