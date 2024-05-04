Россиян научили, как распознать новую финансовую пирамиду

В случае с добросовестными компаниями обязательства берут на себя депозитарии. Как правило, это жестко регулируемая государством структура, с лицензией от регулятора, находящаяся под неусыпным контролем. Если это банковский депозит, то депозитарием является банк. А вот в случае пирамиды или вложений в криптовалюты депозитариями являются скрывающиеся за привлекательными вывесками люди или компании с неизвестными бенефициарами.