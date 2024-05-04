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Россиян научили, как распознать новую финансовую пирамиду

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Распознать финансовую пирамиду, которая до поры до времени скрывается под личиной добросовестной инвесткомпании, возможно, а вот забрать деньги без суда вряд ли удастся, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова.

Источник: Reuters

Она напомнила об одном из важнейших принципов финансов, который не затрагивают не только в программах финансовой грамотности, но и в вузовских курсах экономики. «Это принцип двойной записи. Любая инвестиция — это требования инвестора и чьи-то обязательства. Вопрос только чьи?», — рассуждает она.

В случае с добросовестными компаниями обязательства берут на себя депозитарии. Как правило, это жестко регулируемая государством структура, с лицензией от регулятора, находящаяся под неусыпным контролем. Если это банковский депозит, то депозитарием является банк. А вот в случае пирамиды или вложений в криптовалюты депозитариями являются скрывающиеся за привлекательными вывесками люди или компании с неизвестными бенефициарами.

К сожалению, попасть в финансовую пирамиду просто — мошенники заботятся о привлечении любителей легких денег фантастически высокими ставками и огромным доходом. А вот изъять вложенные средства не так просто — лучше сразу обращаться в суд и инициировать проверку, советует Копылова.