Растущий экспорт угля может привести к перебоям поставок топлива на АЗС

В прошлом году Россия отправила на экспорт 212,5 млн тонн угля, в 2024 году планировалось выйти на приблизительно такой же уровень. Но из-за падения цен на мировом рынке и введения с января вводит ввозных пошлин на уголь Китаем (для коксующегося угля и антрацита — 3%, для энергетического — 6%) достижение целевых показателей эксперты стали ставить под сомнение. Уже по итогам первого квартала этого года экспорт угля из России снизился приблизительно на 6−7 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Но тогда поставки угля били рекорды. Если наши экспортеры захотят с мая по август компенсировать хотя бы половину выпавших объемов поставок за границу это потребует около 43−50 тыс. вагонов или, в среднем, 600−700 дополнительных ж/д составов, то есть 5−6 поездов в сутки.